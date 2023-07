Nuovo scontro a distanza tra Morgan e Amadeus? Marco Castoldi, ospite del Maxxi, il museo di arte contemporanea di Roma, ha parlato nuovamente del Festival di Sanremo puntando il dito contro il conduttore e direttore artistico della kermesse.

Morgan e Sgarbi contro Amadeus: “sfrattiamolo, a Sanremo ci ha messo le tende”

Durante un incontro al Maxxi, il museo di arte contemporanea di Roma, Morgan si è confrontato con Vittorio Sgarbi su diversi temi tra cui il Festival di Sanremo. Entrambi hanno pronunciato parole non proprio edificanti nei confronti di Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse italiana da quattro anni. Tutto è iniziato con le affermazioni del critico d’arte e Sottosegretario alla Cultura che parlando di Amadeus ha detto:

Domani mi occuperò del caso Sanremo è possibile che di Sanremo debba occuparsene Amadeus? Potrà fare il presentatore, ma non deve scegliere le canzoni, che roba è?.

Sgarbi ha criticato il duplice ruolo di Amadeus come conduttore e direttore artistico della kermesse ignorando che ci sono già dei precedenti in passato con Pippo Baudo e Fabio Fazio. Le affermazioni di Sgarbi hanno però spinto Morgan a cogliere l’occasione al volo per dire la sua sul lavoro di Ama:

Credo sia antidemocratico far firmare per cinque anni a uno la direzione di Sanremo… non dico perché lui non se ne intende di musica, perché questo è un dato di fatto e sarebbe una cosa da non fargli firmare nemmeno per un anno… ma cinque!.

Allora, Sgarbi scherzosamente ha proposto a Morgan: “comunque domani cominciamo a lavorare perché tu faccia Sanremo… sfrattiamo Amadeus che lì ha messo le tende”.

Amadeus, la risposta a Sgarbi e Morgan su Instagram

Le dichiarazioni di Morgan e Vittorio Sgarbi sull’operato di Amadeus al Festival di Sanremo non sono passate inosservate al conduttore. Con classe ed eleganza, Ama ha preferito replicare con un semplice post pubblicato sulla sua pagina Instagram senza però fare nomi.

“In silenzio anche un idiota può sembrare una persona intelligente. Sfortunatamente gli idioti vogliono sempre parlare” – è il messaggio di Ama che non nomina nessuno, ma sembrerebbe quasi chiaro il riferimento alla polemica lanciata da Sgarbi e Morgan!