Asunta, la serie Netflix tratta da una storia realmente accaduta, si dimostra un thriller criminale che cattura l’attenzione del pubblico sin dai primi episodi. La narrazione, incentrata su un tragico evento familiare, è trattata con una delicatezza che rispetta la sensibilità del tema, pur esplorando le dinamiche oscure all’interno di una famiglia che sembrava perfetta agli occhi del mondo esterno.

Il regista, Carlos Sedes, insieme a Jacobo Martinez, conduce gli spettatori attraverso una serie di eventi che, pur essendo profondamente sconvolgenti, sono presentati con un approccio che privilegia l’analisi psicologica dei personaggi piuttosto che il sensazionalismo. Questo fa sì che “The Asunta Case” si distingua come un’opera riflessiva piuttosto che come un mero racconto di cronaca nera.

La trama di Asunta

La serie “The Asunta Case” segue la tragica storia di Asunta Basterra Porto, una giovane ragazza adottata da una coppia benestante in Spagna. La trama si sviluppa attorno alla scomparsa di Asunta e al successivo ritrovamento del suo corpo, portando le indagini a concentrarsi sui suoi genitori, Rosario Porto e Alfonso Basterra. Attraverso una serie di rivelazioni e svolte investigative, la serie esplora le dinamiche familiari e i segreti oscuri che emergono nel corso delle indagini, lasciando gli spettatori a riflettere sulla complessità delle relazioni umane e sulle facciate che le persone costruiscono intorno a sé.

Asunta, la recensione (no spoiler) della serie tratta da una storia vera

“The Asunta Case” è una serie di Netflix che merita di essere vista per diversi motivi, proviamo ad elencarvi quelli che a noi hanno colpito.

Gli attori Candela Peña e Tristán Ulloa offrono performance straordinarie, incarnando i personaggi di Rosario Porto e Alfonso Basterra con una profondità emotiva che cattura l’essenza del dramma familiare. La loro capacità di trasmettere complessità e ambiguità morale è uno degli aspetti più coinvolgenti della serie.

La serie è ben scritta, con una narrazione che si sviluppa in modo graduale e tensioni crescenti. L’approccio alla storia è misurato e rispettoso, considerando la gravità degli eventi reali su cui si basa. È una riflessione su quanto possa essere ingannevole l’apparenza, esplorando le profondità oscure dietro la facciata di una famiglia apparentemente normale.

La regia di Carlos Sedes e Jacobo Martinez è attenta e ponderata, con una cinematografia che riflette efficacemente l’atmosfera cupa e tesa del racconto. La serie utilizza il linguaggio visivo per accentuare il dramma psicologico, rendendo ogni scena ricca di significato e impatto.

“The Asunta Case” non si limita a raccontare gli eventi, ma si immerge nelle psicologie dei suoi personaggi, offrendo uno sguardo complesso sulle loro motivazioni e sulle dinamiche familiari distruttive. Questo aspetto psicologico aggiunge uno strato di comprensione umana che spinge alla riflessione.

La serie affronta temi difficili come l’abuso, il tradimento e la perdita in modi che sfidano il pubblico a pensare oltre il semplice intrattenimento. Promuove una discussione importante sui segni meno visibili dell’abuso e sulle responsabilità di chi sta vicino alle vittime.

Per questi motivi, Asunta si distingue come una serie che non solo intrattiene ma anche educa e provoca, rendendola una visione essenziale per gli amanti del genere true crime e per chiunque sia interessato a storie vere raccontate con sensibilità e maestria.

Perchè non vedere Asunta, i “contro” sulla Serie Netlifx

Ci sono alcuni motivi per cui potreste scegliere di non guardarla:

Temi Pesanti: La serie tratta argomenti molto gravi, come l’omicidio di una bambina e l’abuso familiare, che possono essere troppo disturbanti per alcuni spettatori. La natura del crimine, combinata con la rappresentazione dettagliata e intensa delle indagini e del processo, potrebbe risultare emotivamente sovraccaricante.

Realismo Crudo: L’approccio realistico e senza fronzoli alla narrazione potrebbe non essere di gradimento per tutti. Mentre la serie è lodata per il suo realismo, questo stesso aspetto può rendere la visione particolarmente dura e cruda, specialmente in scene che rappresentano violenza o dolore emotivo.

Impatto Emotivo: Data la natura vera della storia, “The Asunta Case” può lasciare gli spettatori con un senso di tristezza o disgusto per le azioni dei personaggi. Questo può essere particolarmente difficile da gestire per chi cerca nella televisione una fuga dalle realtà difficili.

Risvolti Prevedibili: Sebbene la serie sia ben realizzata, chi è familiare con il genere true crime potrebbe trovare alcuni sviluppi della trama prevedibili. Questo potrebbe ridurre il fattore di suspense per gli spettatori che hanno visto molti programmi simili.