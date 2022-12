Amadeus ha annunciato in diretta tv al Tg1 delle 13:30 la lista con i nomi dei cantanti in gara a Sanremo 2023. Tanti ritorni come quelli di Giorgia, Marco Mengoni, Anna Oxa, i Modà, gli Articolo 31, ma anche Paola e Chiara, Gianluca Grignani e Ultimo. A Sanremo 2023 ci saranno anche I Cugini di Campagna, lo storico gruppo ha sempre manifestato la volontà di cantare sul palco dell’Ariston.

Sanremo 2023, Giorgia, Mengoni, Oxa, Ultimo, Paola e Chiara e Grignani

Ai 22 nomi annunciati si aggiungeranno i sei che arriveranno direttamente da Sanremo Giovani, per un totale di ben 28 cantanti che si esibiranno dal 7 all’11 febbraio 2022 nel tempio della musica italiana: il Teatro Ariston di Sanremo. Qualche nome è stato azzeccato alla vigilia dell’attesissimo annuncio di oggi, qualche altro suona come un grande colpo di scena che nessuno avevo pronosticato. Ovviamente mancano all’appello alcuni nomi che negli ultimi sembrano essere stati dimenticati, come i Jalisse. Nulla di fatto ancora una volta per Antonino, il vincitore di Tale e Quale Show, che da ben 18 anni aspetta la sua occasione sanremese, e che proprio ai nostri microfoni aveva espresso il desiderio di voler partecipare a Sanremo 2023.

Il cast di Sanremo 2023? L’ennesimo colpaccio di Amadeus

Cosa pensare di questo cast selezionato per Sanremo 2023? È l’ennesimo colpaccio messo a segno dal direttore artistico e conduttore Amadeus. Come colpaccio risulta essere la scelta di Chiara Ferragni per due sere nel ruolo di co-conduttrice. Ora non ci resta che aspettare un altro grande annuncio, quello che riguarda i grandi ospiti del festival.

Nelle tre precedenti edizioni Amadeus ci ha ormai abituati a confrontarci con questa doppia visione del Festival di Sanremo, con cantanti che rappresentano una certezza e altri nomi nuovi che entreranno sicuramente a far parte della nostra hit musicale. L’edizione del 2023 sembra proprietari invece ad essere quella dei ritorni, a testimonianza di ciò, come dicevamo prima appunto, i ritorni di Giorgia, Marco Mengoni, Anna Oxa e molti altri. Ovviamente i nomi sono nomi, quelle che poi dovranno essere giudicate sono le canzoni, ma per questo c’è ancora tempo.

Ecco la lista dei 22 cantanti in gara a Sanremo 2023