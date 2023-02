Dopo quello di Chiara Ferragni oggi a Sanremo 2023 è il giorno dell’amatissima Francesca Fagnani. La giornalista e conduttrice di “Belve”, in onda in prima serata con la nuova stagione dal 21 febbraio prossimo con un’intervista esclusiva alla grande Anna Oxa, questa mattina ha presenziato alla conferenza stampa di presentazione della seconda serata della settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana.

Sanremo 2023, Francesca Fagnani: porterò la mia personalità

Oltre a Francesca Fagnani, presenti il direttore artistico e conduttore Amadeus e il co-conduttore Gianni Morandi. Non mancano poi il direttore dell’intrattenimento del prime time Stefano Coletta e il sindaco di Sanremo Biancheri.

«Enorme l’emozione di chi vive quel palco, non c’è termine alternativo – ha dichiarato la giornalista – Gratitudine poi per Ama che ha pensato a me: porterò la mia personalità, non saprei che altro portare». E poi rivolgendosi ridendo ad Amadeus: «dimmi, che te serve?».

Francesca Fagnani suł monologo di Chiara Ferragni

«Uno deve mettersi in bocca le parole proprie. Lei l’ha scritto per come l’ha sentito, ha tirato fuori una tenerezza d’animo che credo abbia fatto bene a lei e a chi l’ha sentito». Così la Fagnani rispondendo a una domanda sul monologo di ieri sera proposto da Chiara Ferragni. «L’emozione è stata la parte più bella del discorso – ha aggiunto la Fagnani, che sui discussi abiti dell’imprenditrice, ha osservato: lei è la regina del look, ha fatto parlare i suoi vestiti dandogli un significato, che piaccia o no» – e aggiunge – «A me è piaciuta Chiara, per una persona che ha i riflettori puntati parlare di se stessi è un atto coraggioso. La spontaneità del messaggio mi è piaciuta».

«Non l’ho trovato sciatto. Era visibilmente emozionata, lei ha fatto parlare i suoi vestiti. Una scelta molto precisa che, piaccia o no, ha un senso. Parlare di se stessi è un atto coraggioso. Quella era una lettera scritta da lei, ha fatto bene a fare quello che ha fatto. La spontaneità e la semplicità del messaggio mi è piaciuta» – ha concluso la giornalista.

Ragazzi e zone fragili: tema del suo monologo

«Io ho vissuto gioie e dolori come tutti, non mi sento simbolo di qualcosa ma sono molto felice di portare un tema che mi è molto caro cui ho lavorato nel corso degli anni. Mi sento una privilegiata non solo a salire su quel palco, ma anche perché nella vita ho avuto l’opportunità di studiare, che mi ha consentito di scegliere un tema che amo: la scuola, per me un tema centrale soprattutto nelle aree più fragili del Paese». Il tema sarà riferito, in particolare, «ai ragazzi che hanno sbagliato e che stanno pagando».

Francesca Fagnani: Anna Oxa sarà a Belve

Fagnani conferma inoltre le voci circolate sulla sua intervista alla cantante Anna Oxa. «Devo ancora realizzare l’intervista ad Anna Oxa. Non ha posto nessun paletto. Preoccupata da 1 a 10? 15. Sono molto contenta che mi abbia detto di sì, perché è un’artista mai banale» – dichiara la conduttrice.

L’intervista quindi non è stata ancora registrata, ma sappiamo che andrà in onda durante la prima puntata della nuova stagione di Belve, che debutterà in prima serata dopo il successo ottenuto in seconda serata.