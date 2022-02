Il battesimo di Achille Lauro a Sanremo 2022 sulle note di Domenica è la prima polemica del Festival della Canzone Italiana. Non c’è Festival senza polemica, anche se questa volta dietro il gesto c’è un messaggio profondo e che in pochi hanno colto.

Achille Lauro battezza se stesso a Sanremo 2022

Achille Lauro sorprende e divide ancora una volta la platea di Sanremo 2022. Il cantante di “Rolls Royce” è tornato per la terza volta sul palcoscenico del Teatro Ariston con la canzone “Domenica“. Il brano, scritto a quattro mani con il cantautore napoletano Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, segna l’inizio di una nuova vita per l’eclettico artista a cui tocca aprire la 72esima edizione della kermesse canora.

Nessuna tutina di paillettes, rigorosamente firmata Gucci, visto che questa volta Lauro si presenta con una torso nudo con una rosa tra le mani. Nessun artifizio, nessun abito di lustrini: Lauro porta sul palco di Sanremo la sua anima e il suo corpo “vestito” solo di tatuaggi, ognuno con la sua storia.

Una performance impreziosita dalla presenza dell’Harlem Gospel Choir, coro gospel americano di 40 voci, anche se il colpo di scena arriva sul finale quando Lauro si inchina versandosi dell’acqua santa sul viso. Lauro simula un battesimo in diretta, il sacramento che simboleggia il seppellimento dell’uomo “vecchio” nella morte di Cristo per la rinascita dell’uomo nuovo in Cristo.

Achille Lauro con il battesimo segna la sua rinascita, ma impazza la polemica

Proprio così, dietro il battesimo di Achille Lauro a Sanremo 2022 si nasconde un messaggio profondo che segna la ‘rinascita’ di un nuovo Lauro. Una rinascita che ha spiegato molto bene proprio l’artista sui social:

Oggi 61 anni fa nasceva mia madre. Oggi 61 anni dopo le regalo l’apertura del Festival di Sanremo. Ancora oggi guardo questa donna nello stesso modo. Le madri sono esseri divini, ci danno la vita ogni giorno. Oggi, in un nuovo inizio, vi omaggio del mio battesimo. Che dio ci protegga. Hallelujah.

Un nuovo inizio con Lauro che confessa: “mi sono interrogato sul senso del mio essere del mio essere di passaggio, del mio essere umano. Il palco è lo stesso di sempre. Io, invece, no“. Immancabile la polemica social dei soliti malpensanti e bigotti che non perdono occasione per puntare il dito contro Lauro reo di aver profanato il sacramento. A loro la risposta del trapper:

Domenica chiude un percorso. Domenica mantiene un sound popolare che si è perso, di tutti. Domenica è l’essere liberi, ci si diverte, si esce fuori, si fa sesso, si fa tutto quello che ci va di fare. La mia musica è qualcosa che va oltre solo la canzone.

Come non dargli ragione.