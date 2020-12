Amadeus ha annunciato in diretta tv i big e le nuove proposte che saliranno sul palco del prossimo Festival di Sanremo 2021. Un cast composto in gran parte da nomi sconosciuti che a quanto pare però volano sui social. Chi ascolta Radio Zeta li conosce bene perché la loro musica viene proposta dalla radio più amata dalla generazione futuro.

Sanremo 2021, tra i big la futura generazione

E ora al Festival di Sanremo la Generazione Futuro ritrova i loro beniamini. Solo qualche nome:

Fulminacci

Coma_Cose

Willie Peyote

Aiello

Ghemon

Random

Colapesce

Di Martino.

Soddisfatta la direttrice artistica di Radio Zeta Federica Gentile la quale commentando la partecipazione di questi artisti come big in gara ha dichiarato: “Questa è la conferma di scelte musicali ed artistiche che abbiamo fatto insieme a Lina Pintore e a tutto lo staff di Radio Zeta da oltre un anno. Oggi la generazione Zeta – che noi chiamiamo Generazione futuro – è una realtà grazie alla quale nomi come Fulminacci, Coma_cose, Wilma Peyote, Irama, La Rappresentante di Lista, Gaia sono i big del prossimo Festival di Sanremo”.

Non sono mancate però in queste ore le polemiche per l’esclusione dei veterani del Festival. C’è chi parla di un Festival degli sconosciuti e chi rincara la dose accusando Amadeus di aver fatto delle scelte progressiste senza tenere conto del gusto del pubblico. La scelta degli artisti in gara è stata estremamente coraggiosa ed è sintomo di voler innovare il Paese anche in fatto di musica.

Amadeus è stato tentato dal voler “acchiappare” il pubblico più giovane senza farsi spaventare dal tema ormai dibattuto degli ascolti. C’è solo da chiedersi se questo suo sforzo verrà ripagato considerando che finora non è stato pienamente compreso. Secondo voi ci riuscirà?