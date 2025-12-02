“La Pennicanza” continua a far sorridere il pubblico ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 13:45, con 45 minuti di improvvisazione, satira e ironia tagliente. Fiorello e Fabrizio Biggio si confermano una coppia vincente, sempre pronta a giocare con l’attualità e con il mondo dello spettacolo.

Fiorello apre “La Pennicanza” vestito da Sandokan

Nella puntata di oggi Fiorello ha fatto il suo ingresso in scena vestito da Sandokan, e la parodia è partita subito:

“Ieri ha fatto il 90%! I vertici Rai sono andati da Salgari a defibrillarlo per far scrivere altre storie! Can Yaman ha perso 10 kg, lavora 16 ore al giorno… ieri infatti non era affatto figo… appena l’ho visto ho detto: ‘ma chi è? Lady Gaga?!’. Lo ammetto: mentre lo vedevo sul cavallo con la camicia aperta al rallentatore, la mia eterosessualità ha vacillato!”

Poi il focus si sposta sulla location delle riprese:

“Un plauso alla Calabria: ha punti meravigliosi, anche i tigrotti di Mompracem li hanno presi da lì… dall’Aspromompracem!”

“Sandokan ovunque”: la Rai nel mirino della satira

Fiorello scherza sulla possibile sovraesposizione della serie nei palinsesti:

“Prepariamoci: vedremo Sandokan ovunque!

Ballando con Sandokan sotto le stelle, Tale e Quale a Sandokan, Il Festival di Sanremokan, Un posto al Sandokan, Le indagini di Imma TataSandokan… e persino il Tg Sandokan!”

La chiamata a sorpresa di Alessandro Preziosi

Nel corso della puntata arriva in diretta la voce di Alessandro Preziosi, interprete di Yanez:

Fiorello lo punzecchia:

“Hai controllato i polmoni? Hai fumato tutta la puntata! Sandokan rischiava di morire di fumo passivo!”

Preziosi risponde ridendo:

“È vero! Ho iniziato con i denti bianchi e ho finito con i denti gialli!”

Non solo tv: satira sull’attualità e temi sociali

La puntata prosegue con un commento pungente sulle tensioni internazionali:

“L’ammiraglio Cavo Dragone ha detto: ‘Attacchiamo la Russia preventivamente!’.

È come entrare in discoteca, vedere un buttafuori alto 1,90 e dire: ‘Meniamolo prima!’”

Poi Fiorello si sofferma su una questione molto sentita: il caro-voli durante le festività.

“Uno studente che vuole tornare dalla famiglia non può spendere 840 euro per un ritorno. A Natale i voli dovrebbero costare almeno la metà!”

Omaggi e cultura pop: la forza dello show

Ci si emoziona anche nel ricordo di Nicola Pietrangeli, icona del tennis italiano, definito da Fiorello:

“Il Marcello Mastroianni del tennis. Condoglianze alla famiglia e ai figli.”

Sandokan, la politica, i prezzi dei voli e persino il tennis: tutto può diventare show se a raccontarlo è Fiorello. Un appuntamento quotidiano che strappa risate ma sa anche far pensare, confermando il talento di uno dei più grandi showman italiani.