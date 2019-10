Rosy Abate 2, il produttore Pietro Valsecchi per Taodue sta rimontando la puntata finale dell’amatissima fiction di canale 5 che tiene incollati al video milioni di telespettatori. Il dubbio che attanaglia i fans è che l’amata Rosy possa morire e si chiuderebbe quindi in modo tragico la vita di un personaggio che è oggettivamente molto amato.

Valsecchi: “Bombardati da mail, sto rimontando il finale”

Stando alle indiscrezioni trapelate in rete, i numerosi fans della serie tv di Taodue hanno intuito che Rosy Abate 2 potrebbe avere un epilogo tragico: l’amatissima Rosy, potrebbe morire. Molti fans che amano la “Regina di Palermo” da quasi 10 anni non ci stanno e hanno chiesto a gran voce al produttore Valsecchi di cambiare il finale.

Stando anche alle dichiarazioni di Vittorio Magazzù – l’attore che presta il volto a Leonardo Abate – a Verissimo, i followers hanno subito pensato che la protagonista amatissima potesse morire. Infatti, Magazzù nell’intervista di sabato scorso a Verissimo, ha lasciato la Toffanin e il pubblico, senza parole perché ha detto: “[Nell’ultima puntata] morirà uno dei protagonisti, non ci si salva in Rosy Abate”.

“Stiamo rilavorando al montaggio dell’ultima puntata” Pietro Valsecchi risponde ai fan di Rosy Abate. “Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì 11 su #Canale5, e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà” #RosyAbate2 #Taodue. pic.twitter.com/htFqPZdbem — Rosy Abate (@RosyAbateTv) October 7, 2019

Rosy Abate 2: Valsecchi rimonta il finale per accontentare i fans

Il fascino e l’affabulazione che ha provocato il personaggio di Rosy Abate negli anni, ha creato una sorta di affetto nel pubblico, sia per il personaggio, che per l’attrice, Giulia Michelini, che lo interpreta magistralmente.

Insomma, il fascino di Rosy è intramontabile e la risposta del pubblico c’è stata! La fiction di canale 5 ha avuto una crescita costante negli ascolti fino ad arrivare ad un sostanziale pareggio con Tale e Quale Show, lo scorso venerdì 4 ottobre.

La regina di Palermo morirà definitivamente? Certo nelle brevi anticipazioni a fine della scorsa puntata si è visto un fotogramma in cui la Michelini viene ferita da una pallottola e cade a terra. I fans ovviamente si sono allarmati perché anche se l’attrice ha dichiarato di non voler più interpretare il ruolo di Rosy, sarebbe comunque più bello un finale a lieto fine.

Ma sarà davvero la fine di Rosy Abate oppure no? Intanto i fans hanno bombardato di mail il produttore Valsecchi affinché si possa avere un epilogo non tragico ma che possa offrire uno spiraglio ad una eventuale terza stagione.

Le parole del produttore Pietro Valsecchi all’Adnkronos

“Per favore ora non inondatemi più di messaggi. Appena si è sparsa la voce che l’ultima puntata che sarà trasmessa venerdì 11 su Canale 5, potrebbe vedere la morte di Rosy”, prosegue il produttore, “i fan si sono scatenati sul web e con le email. Siamo tutti molto colpiti e riconoscenti per questa dimostrazione di affetto verso un personaggio entrato nell’immaginario collettivo: lo vediamo dai dati di ascolto Auditel – venerdì abbiamo superato in numero di spettatori il varietà storico di Raiuno – dai record di visualizzazioni delle puntate su Mediaset Play (quasi tre milioni), dall’enorme riscontro sui social”.

“E di fronte a tanto affetto”, conclude Valsecchi, “ho deciso di rimettermi al lavoro per chiudere il montaggio della puntata spero nel modo migliore per tutti. Per sapere come finirà quindi appuntamento a venerdì e guardatela fino all’ultimo secondo per non perdervi le sorprese che riserverà”.

Rosy Abate 2: venerdì 11 ottobre l’epilogo dell’amata fiction Taodue

Ammettiamolo, siamo tutti in attesa di vedere come si concluderà questa straordinaria fiction che ha regalato molti colpi di scena e molte emozioni. Rosy si salverà? Scapperà? O finirà nuovamente in prigione?