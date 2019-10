Le anticipazioni sono da gran finale. Rosy Abate 2 – La serie, infatti, “saluterà” i telespettatori di Canale 5 e lo farà con la quinta ed ultima puntata in onda venerdì 11 ottobre 2019.

Rosy Abate è alla resa dei conti contro Costello e minaccia di uccidere Nina. Il nemico, però, non sta lì a guardare, tanto che Leo rischia di finire nelle mani sbagliate… Insomma, riuscirà o no Rosy a non darsi per spacciata? E il suo piano in solitaria porterà ad averla vinta?

Ecco il video di Mediaset col promo che svela in anteprima la trama dell’ultimo episodio della fiction; il pubblico potrà seguirlo in tv venerdì prossimo, a partire dalle ore 21.30 circa.