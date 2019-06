Ieri sera Romina Power ha pubblicato un messaggio sui social network direttamente dal letto di un ospedale. “Tutto è bene quel che finisce bene” scrive l’ex compagna di Al Bano “Grazie a tutti i dottori, infermieri e anestesisti“. Il messaggio, seppur rassicurante, ha mandato in ansia i fan della cantante. Con lei c’era la figlia Romina Carrisi, che tra le stories di Instagram ha postato una foto ed ha scritto: “Strong woman” ovvero “donna forte“. Quali sono le condizioni di salute di Romina Power?

Romina Power in ospedale, le sue condizioni

Al momento non sappiamo se Romina Power abbia avuto semplicemente un malore e sia stata trasportata per precauzioni in ospedale, oppure abbia subito un piccolo intervento d’urgenza. La cantante ha voluto rassicurare i suoi fan attraverso un messaggio sui social e prossimamente di sicuro spiegherà quali sono stati i motivi che l’hanno indotta al trasporto in ospedale. Al momento, però, le condizioni di salute dell’ex compagna di Al Bano sembrano buone. I messaggi postati sui social dalla cantante e dalla figlia scacciano via ogni dubbio negativo.

Al Bano e Romina Power sono tornati insieme?

Al Bano e Romina Power sono tornati insieme? È la domanda che tutti gli italiani si fanno da anni. La coppia ha fatto sognare intere generazioni, le loro canzoni sono state le colonne sonore di tutte le storie d’amore, ma la loro separazione ha buttato nello sconforto i loro fan.

Molti sperano nel ritorno di fiamma che sembrava potesse esaudirsi negli ultimi anni, ma le news riguardo alla vita privata del cantante e della sua ex compagna sono poco rassicuranti. Ad oggi Al Bano e Romina non sono una coppia, ma almeno hanno recuperato un rapporto che sembrava molto incrinato.

C’è chi ha perso le speranze, chi invece ancora ci spera. Al Bano e Romina torneranno insieme? Ai posteri l’ardua sentenza.

LEGGI ANCHE: AL BANO CHIEDE I DANNI ALL’UCRAINA