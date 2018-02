Rock Revolution: le invenzioni che hanno cambiato la musica raccontate su Sky Arte

Il rock torna protagonista in tv nella serie Rock Revolution – Le invenzioni che hanno cambiato la musica in arrivo su Sky Arte HD

Arriva su Sky Arte HD una nuova serie dedicata alla musica rock e alla grandi invenzioni che hanno reso possibile la cosiddetta Rock Revolution. Scopriamo di cosa si tratta…

Rock Revolution su Sky Arte HD: quando andrà in onda?

Da mercoledì 31 gennaio 2018 alle 21.15 circa debutta su Sky Arte HD Rock Revolution – Le invenzioni che hanno cambiato la musica. Si tratta di una nuova serie dedicata, come recita il titolo, a quelle invenzioni in ambito musicale che hanno cambiato la storia della musica. Un appuntamento unico ed imperdibile dedicato agli strumenti portavoce di una piccola e grande rivoluzione nella musica rock e non solo.

La serie, visibile sul canale 120 del digitale terrestre o canale 400 di Sky, si propone di raccontare durante le varie puntate quali strumenti ed invenzioni hanno reso possibile questa rivoluzione. Durante la prima puntata spazio alla chitarra elettrica, strumento nato intorno sul finire degli anni ’20.

A raccontare questo strumento ci saranno alcuni dei più noti ed importanti chitarristi. La prima puntata ospiti: Dave Davies, Andy Summer e Graham Nash che condivideranno con il pubblico le loro esperienze. Non solo, i telespettatori potranno assistere anche ad un viaggio verso la fabbrica Rickenbacker dove vengono costruiste alcune delle chitarre più conosciute al mondo.

Rock Revolution: la rivoluzione del rock nella società

L’obiettivo di questa serie Rock Revolution – Le invenzioni che hanno cambiato la musica è quello di raccontare come il rock ha cambiato le vite di milioni di persone. Una rivoluzione che ha coinvolto non solo il settore della musica, ma anche la società e il costume creando nuove mode e nuovi miti. Sicuramente alla base del processo e dell’innovazione c’è la tecnologia che ha permesso alla musica rock di crescere, cambiare, evolversi e farsi conoscere in tutto il mondo.

Durante le varie puntate, Rock Revolution cercherà di spiegare al pubblico di Sky Arte i vari processi musicali: da come viene creata la musica fino a come lavorano le grandi star. Non mancheranno poi le testimonianze di alcuni protagonisti della scena musicale rock pronti a condividere con il pubblico aneddoti, retroscena ed indiscrezioni. Non solo, si parlerà anche di grammofoni, degli indimenticabili LP, dei sintetizzatori, studi di registrazione, il juke box e tanto altro. Ospiti della varie puntate: Moby, Bob Harris, Dave Davies, Martha Reeves e Graham Nash.