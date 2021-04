Uomini e donne è al centro del gossip, per via degli ultimi rumor che vedono Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua in crisi. Voci, che i due smentiscono categoricamente. La coppia storica del Trono over del dating-show, stando ai pettegolezzi dei “beninformati”, si sarebbe concessa una pausa di riflessione quando alla corte di Maria De Filippi è intanto tornata Ida Platano, ex del cavaliere. Da qui nasce l’indiscrezione diventata virale nel web, che Riccardo Guarnieri sia prossimo a tornare al dating-show per Ida. Ma Riccardo e Roberta, intanto, hanno voluto rispondere a tono, via social, a tutte le dicerie sul loro conto.

Uomini e donne, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri rompono il silenzio

Dopo aver lasciato in coppia Uomini e donne, i protagonisti storici del Trono over, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, sono diventati protagonisti di diversi rumor. Se da una parte c’è chi, tra i beninformati, sostiene che i due siano caduti in una crisi d’amore, tanto da non scambiarsi più effusioni né gesti, neanche sui social, con Roberta che avrebbe eliminato pertanto le foto di Riccardo dai suoi profili, dall’altra c’è persino una voce su una gravidanza in corso per i piccioncini vip.

Tutte voci che Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua hanno commentato in queste ore, sui loro rispettivi profili Instagram.

I messaggi rivelatori post-Uomini e donne

Tra le storie condivise sul noto social Instagram, Riccardo Guarnieri ha postato un video in cui lui e Roberta Di Padua stringono tra le mani un drink e brindano ai gossip malevoli sulla loro crisi, spudoratamente fake. “Tutto bene?”, esordisce Roberta sorridente. E Riccardo le fa eco: “A me benissimo, corrono voci, dicono che ci siamo lasciati. Gli piacerebbe, eh? Ma un altro bocconcino come me, dove lo vai a trovare? Va bene, comunque, per queste voci che girano noi brindiamo”. E non è tutto. Perché, poi, nel video Roberta Di Padua allude sarcastica alla voce sulla sua presunta gravidanza in corso. “E poi volevo dire una cosa a tutt’Italia, ho il ciclo. A buon intenditor poche parole”, conclude.

Tra le sue ultime storie su Instagram, invece sempre Roberta Di Padua ha postato un nuovo video, in cui è immortalata insieme a Riccardo Guarnieri mentre sono in quello che sembra essere un supermercato e si mostrano vicini e complici tra loro.

Insomma, nonostante il ritorno di Ida Platano alla corte di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si dichiara ancora sentimentalmente coinvolto da Roberta Di Padua e appare incurante del nuovo percorso sui sentimenti intrapreso dall’ex storica in tv.