Cambio alla conduzione per 10 Minuti nel periodo delle festività natalizie. A partire da lunedì 22 dicembre, il programma dell’access prime time di Rete 4 vedrà alla guida Alessandro Sallusti, che sostituirà temporaneamente Nicola Porro.
10 Minuti su Rete 4 con Alessandro Sallusti: orario invariato
L’orario resterà invariato, con la messa in onda confermata alle 19.30, mentre il debutto di Sallusti è previsto con un’intervista ad Andrea Sempio, ospite della prima puntata di questa breve parentesi natalizia. La scelta garantisce continuità editoriale al format, che manterrà impostazione e ritmo abituali anche durante il cambio di conduzione.
Sallusti resterà al timone di 10 Minuti fino al 4 gennaio, accompagnando il pubblico di Rete 4 per tutta la fase centrale delle feste. Il programma si fermerà esclusivamente il 25 dicembre, giorno di Natale, per poi riprendere regolarmente nei giorni successivi. Il ritorno di Nicola Porro alla conduzione è invece fissato per domenica 5 gennaio, quando il talk tornerà alla sua gestione ordinaria.
Una staffetta temporanea che si inserisce nella consueta programmazione festiva della rete, senza variazioni di palinsesto né di collocazione, confermando 10 Minuti come uno degli appuntamenti informativi stabili dell’access prime time di Rete 4.