Arriva su Italia 1 “rEsistiamo – diari dalla quarantena“, il docufilm prodotto da Endemol Shine Italy dedicato a questi lunghi mesi di lockdown per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Ecco le storie e le anticipazioni sulla puntata in onda questa sera, mercoledì 10 giugno 2020.

rEsistiamo, il docufilm prodotto da Endemol su Italia 1

Mercoledì 10 giugno alle 21.30 su Italia 1 va in onda “rEsistiamo – diari dalla quarantena“, il docufilm prodotto da Endemol Shine Italy con le storie di persone comuni che hanno deciso di raccontare come hanno vissuto questi lunghi mesi di lockdown. Si tratta di un progetto unico nel suo genere come unico è stato il periodo storico che tutti noi ci siamo ritrovati ad affrontare. Le città deserte, la chiusura di negozi e attività, la quarantena forzata nelle proprie case, il distanziamento sociale dai propri cari fino alla crisi economica. Uno scenario terribile che ha coinvolto tutti noi e che avrà degli strascichi anche in futuro.

“rEsistiamo” si presenta come un racconto corale e intimo realizzato in prima persona da persone comuni che, tramite dei video-diari, hanno deciso di raccontare e condividere la loro quarantena. Si tratta di vite normali, l’una diversa dall’altra: quel #iorestoacasa ha significato per alcuni la possibilità di trascorrere la quarantena al sicuro con la propria famigli e gli affetti più cari, per altri invece la solitudine.

C’è chi ha trascorso la quarantena da sola, chi ha perso il lavoro e chi ha dovuto combattere contro questo terribile virus. Non sono mancati i momenti di difficoltà, di debolezza e fragilità, ma anche quelli felici semmai per la nascita di una nuova vita oppure per la la scoperta di nuovi giochi accanto ai bambini.

rEsistiamo, le storie su Italia 1

L’idea di “rEsistiamo” è venuta al montatore Simone Mele che ha lavorato al progetto con la la collaborazione Fabrizio Montagner e Susanna Paratore ne ha curato tutti gli aspetti. Una produzione nata a distanza visto che nessuno di loro, nemmeno i protagonisti, si sono mai incontrati costretti al lockdown e alla quarantena per contrastare la diffusione del virus Covid-19.

Ecco alcune delle storie della puntata:

Sara è una infermiera della terapia intensiva del San Raffaele di Milano. Quando il Premier Giuseppe Conte dichiara lo stato di emergenza con conseguente quarantena, lei è chiamata a scendere in campo. Nel suo video-diario, Sara racconta la lotta contro una malattia invisibile, il dolore per la perdita di tantissimi malati tra cui la nonna, ma anche la felicità nel vederne guariti degli altri.

Poi ci sono Federica e Luca che durante il lockdown hanno vissuto la grande gioia di diventare genitori della prima figlia. Elisa, invece, è una mamma single di Roma che durante la pandemia si è ritrovata a dover stare lontana dalla figlia Margherita di 12 anni.

Da Roma a Napoli con la storia di una famiglia composta da 8 persone: 6 figli e due genitori. Infine spazio anche all’amore che, nonostante le distanze e la quarantena, è riuscito a vincere anche il virus. E’ la storia Ivan e Shir, due giovani fidanzati che pur essendo divisi fisicamente hanno ritrovato la loro quotidianità grazie alle videochiamate.