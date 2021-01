Tutto pronto per il nuovo appuntamento di Report, il programma di inchieste condotto da Sigfrido Ranucci in prima serata su Rai3. Ecco le anticipazioni e le inchieste al centro della puntata in onda oggi, lunedì 11 gennaio 2020, come sempre in prima serata su Rai3.

Report stasera su Rai3, le inchieste di lunedì 11 gennaio 2021

Lunedì 11 gennaio 2021 torna dalle ore 21.20 l’appuntamento con Report, il programma che ha fatto la storia nell’ambito del giornalismo investigativo in televisione. Sigfrido Ranucci e la sua squadra sono pronti a tenere compagnia ai telespettatori con tante nuove inchieste.

La prima si chiama “Gli smascherati” a cura di Rosamaria Aquino e la collaborazione di Norma Ferrara e Edoardo Garibaldi. Da quanto è iniziata la pandemia da Covid-19 gli appalti relativo all’acquisto di dispositivi di protezione, per intenderci mascherine e guanti, sono stati affidati dal Commissario per l’emergenza coronavirus senza alcuna gara. Si tratta di appalti di cifre importanti. Come sta andando l’Italia rispetto agli altri paesi in Europa e nel mondo? Report cerca di capire cosa è successo in Italia che ha acquistato mascherine dalle aziende cinesi per prezzi davvero alti, senza dimenticare il maxi appalto Fca.

La seconda inchiesta si chiama “In diretta” di Giuliano Marrucci con la collaborazione di Eleonora Zocca. Si parla di YouTuber e nello specifico del gaming. Dieci anni fa PewDiePie, il più famoso youtuber al mondo pubblicava sul colosso online la sua prima clip in cui lo si vedeva alle prese con un videogiochi. Da allora il gaming è diventato un settore in continua crescita; basti pensare che i suoi pezzi sono stati visualizzati ben 26 miliardi di volte per un guadagno stimato su 60 milioni di dollari. Oggi però il gaming si è spostato da YouTube a Twitch che ha il 90% delle ore complessive di livestreaming. Cosa c’è dietro questo canale?

Report, “Dietro il dato” chiude la serata di lunedì 11 gennaio 2021

L’ultima inchiesta della puntata di lunedì 11 gennaio 2021 di Report si chiama “Dietro il dato” a cura di Antonella Cignarale con la collaborazione di Marzia Amico.

L’epidemia di Coronavirus viene quotidianamente aggiornata con dati sempre nuovi che giungono così, in una mole davvero importante, alle aziende sanitarie locali. Questi dati però non vengono sempre inviati in modo completo ad ogni singola Regione. Non solo dei dati, alcuni davvero importanti e preziosi, non arrivano né alla Regioni né ai vertici nazionali.

A quasi un anno dal caso zero di Covid-19 in Italia non c’è ancora alcun dato chiaro a livello nazionale su quello che è il rischio di trasmissione di contagio quando c’è l’esposizione di un singolo ad un caso positivo di Coronavirus sia in ambito familiare, lavorativo o ricreativo. Basti pensare ai dati quotidiani sul numero dei ricoverati in terapia intensiva: questo dato da un lato fa ben sperare, ma bisogna capire i posti di terapia liberi appartenevano a pazienti guariti o morti? Tanti sono i dubbi…