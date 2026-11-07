Nessuno slittamento per la 30esima stagione di ‘Report‘ con alla guida Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi. Il programma di inchieste di Rai3 sta per tornare con nuovi conduttori al posto di Sigfrido Ranucci. Scopriamo insieme tutte le novità e quando andrà in onda in tv.

Report: al via la nuova stagione con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi

Dopo le polemiche degli scorsi mesi sulla rimozione di Sigfrido Ranucci alla guida di ‘Report’, il programma di inchieste targato Rai3 è pronto ad andare in onda con la prima puntata. Per la nuova stagione si è scelto di puntare su una doppia conduzione: Claudia Di Pasquale (inviata storica del programma) e Daniele Piervincenzi (noto per essere stato aggredito nel 2017 con una testata al volto da Roberto Spada).

La Rai ha scelto loro dopo la rinuncia di Giulia Presutti, che si è tirata indietro dalla conduzione di Report per evitare spaccature interne che erano nate dopo la sua nomina.

Ma quando andrà in onda la prima puntata di ‘Report’? Si parte domenica 8 novembre 2026 in prima serata su Rai3 alle ore 20.30 e in streaming su RaiPlay. Il programma punta tutto sulle sue inchieste al punto che nel comunicato Rai si parla esclusivamente delle tematiche che saranno affrontate nel corso della puntata.

Ci siamo: da domenica 8 novembre tornano le inchieste di Report. L'appuntamento è ogni domenica, alle 20.30 su #Rai3 pic.twitter.com/HSZckrC5vR — Report (@reportrai3) November 1, 2026

Anticipazioni e inchieste della prima puntata

Quali sono le inchieste della prima puntata di Report?

Si parte con una tematica ambientale: la quantità eccessiva di plastica in mare. Emanuele Bellano, con la collaborazione di Madi Ferrucci, sono partiti da uno studio di una Università australiana commissionato dal Wwf nel quale viene mostrato come ogni settimana rischiamo di ingerire fino a cinque grammi di plastica, cioè l’equivalente di una carta di credito. Il motivo? I ministeri competenti, a quattro anni dall’introduzione della Legge Salvamare, non hanno ancora emanato i decreti attuativi. Questo vuol dire che i pescatori non possono conferire gratuitamente la plastica negli impianti portuali di raccolta e invece di rischiare una multa portandoli a terra, li gettano in mare.

Luca Bertazzoni, con la collaborazione di Samuele Damilano, hanno invece indagato su alcuni influencer che mostrano la microcriminalità nella metro di Roma su Youtube. Cosa c’è dietro “Gli sciacalli” e quando guadagnano con questi video?

Daniele Autieri, con la collaborazione di Cristiana Mastronicola e Giulia Sabella, sono autori dell’inchiesta “Piste e depistaggi”: dal depistaggio di Valter Lavitola alle verità nascoste del Cantiere Navale Vittoria di Adria.

“Tartufi senza frontiere” di Lucina Paternesi, con la collaborazione Cristiana Mastronicola, mostra i prezzi gonfiati del mercato dai tartufi. Da quelli iraniani, “attaccati” con la colla per aumentarne il volume e contenenti chiodi per aumentarne il peso a quelli raccolti nei boschi serbi e spacciati per tartufi bianchi d’Alba.

La prima puntata di Report, con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, andrà in onda domenica 8 novembre alle ore 20.30 su Rai3.