Prosegue con successo la nuova stagione di “Tu si que vales 2026“, il talent show del sabato sera di Canale 5 condotto quest’anno da Elisabetta Canalis con Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Scopriamo le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, sabato 7 novembre 2026.

Tu si que vales 2026 puntate, orario e quando inizia su Canale 5

Stasera, sabato 7 novembre 2026, dalle ore 21.20 torna l’appuntamento con “Tu si que vales 2026“, il talent show presentato da ElisabettaCanalis, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Nuove sfide, ma sopratutto nuove esibizioni e performance con protagonisti talenti ed artisti proveniente da ogni parte del mondo pronti a stupire, emozionare e coinvolgere il pubblico in studio e da casa. Immancabile la presenza della giuria composta da Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi a cui spetterà il compito di giudicare le performance. Da segnalare, come sempre, anche Sabrina Ferilli, giudice e voce del popolo.

Un successo inarrestabile per il talent show che la scorsa settimana, durante la puntata di sabato 31 ottobre 2026, ha incollato alla tv, 3.177.000 spettatori totali con uno share del 22.47% vincendo così la sfida degli ascolti tv del sabato sera.

Tu si que vales 2026 oggi, torna anche Belen Rodriguez

Nella puntata di stasera, sabato 7 novembre 2026, di “Tu si que vales” confermata anche la presenza di Belen Rodriguez. La showgirl argentina è tornata nel cast del programma con un ruolo ben preciso: giudicare la sfida di lipsync che vede i giudici mettersi in gioco per interpretare grandi hit della storia della musica con 5 incredibili superstar. Non mancheranno ospiti considerando che la scorsa settimana hanno partecipato alla sfida di lipsync: Rita Pavone, Martina Colombari, Biagio Izzo, Francesco Arca e Nina Zilli che si sono messi alla prova.

Presenza fissa del programma anche quella dell’inarrestabile e irriverente Giovannino pronto ad infastidire la sua amata Sabrina Ferilli regalando momenti di divertimento al pubblico in studio e da casa.

Tu si que vales non è solo divertimento. Il talent show offre momenti di intense emozioni raccontando sul palco temi profondi che appartengono ai protagonisti che in modo delicato e toccante spesso snocciolano storie capaci di far riflettere e di lasciare il segno.