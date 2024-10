Una grande festa in musica quella di Renato Zero che ha festeggiato il suo 74esimo compleanno con un concerto a Milano. Il cantautore romano, attualmente impegnato nel tour “Autoritratto – i concerti evento”, è tornato sul palcoscenico della Unipol Forum di Milano con tre ore e mezza di show tra passato e presente.

Renato Zero conquista Milano con il concerto Autoritratto

Sulle note di “Vivo” Renato Zero ha aperto il suo secondo concerto dell’Autoritratto Tour alla Unipol Forum di Milano tra gli applausi scroscianti del pubblico. Un concerto speciale che l’artista aveva annunciato così: «sarà la nostra grande festa: in nome della musica, di questi anni vissuti quasi interamente al vostro fianco e delle emozioni meravigliose e indimenticabili che ogni volta ci scambiamo. Quanta energia ci ho messo per conquistarti, mia adorata Milano. Tornare a raccogliere il tuo abbraccio festoso e possente è il più bel regalo che possiamo farci».

E così è stato, visto che Zero ha scelto la città di Milano per festeggiare il suo compleanno: 74 anni di vita, sogni e canzoni che hanno cambiato la storia della musica italiana e la vita di milioni di persone. «Nonostante tutto resto io, io che ancora credo e spero» – inizia con un vero e proprio inno alla vita il concerto di Renato Zero a Milano. Il cantautore ha messo in scena una scaletta sospesa nel tempo tra passato e presente, tra perle senza tempo come “Nei giardini che nessuno sa“, “Figaro” e “Amico” che canta in mezzo al suo variegato pubblico. Un coro di voci ed anime che canta all’unisono un inno all’amicizia e all’amore. Non mancano in scaletta brani d’annata conosciuti dai sorcini zerofolli come “Il grande mare” fino alla recente “L’amore sublime“.

Renato Zero, Autoritratto tour a Milano: il messaggio ai giovani

Durante il concerto Renato Zero parla ai giovani e alle nuove leve di fan che occupano le prime file del parterre. «I giovani diventano grandi troppo presto. Anche noi siamo dotati del freno e della frizione e dell’acceleratore, siamo macchine anche noi. Allora delle volte questo acceleratore lo spingiamo troppo fuori dalla nostra portata; spesso questa nostra frizione friziona troppo; friziona le amicizie, friziona queste differenze meravigliose tra il ragazzo e la ragazza. E poi c’è questo freno della timidezza che è un roba non bella, la riservatezza si, ma la timidezza fa cagare. Uno timido si è già precluso delle porte, ha già deciso di mettere dei paletti sulla sua avanzata. L’unica cosa che dico ai ragazzi che sono qui stasera: cercate di essere ragazzi il più a lungo possibile» – le parole del cantautore prima di cantare “Bella gioventù“.

Renato Zero, compleanno a Milano: «I migliori anni della nostra vita sono qui»

Il secondo atto del concerto di Renato Zero si apre con “Cercami“, hit contenuta nel disco capolavoro “Amore dopo amore”, tra i più venduti della sua carriera con più di 1.500.000 copie vendute nel 1998. La canzone travolge il pubblico dell’Unipol Forum di Milano e lo stesso Renato, a conferma che un bel brano non teme il passare del tempo. Il finale del concerto è un colpo al cuore per i sorcini, ma anche per tutti gli estimatori della musica italiana. Prima “Il cielo“, capolavoro indiscusso della musica italiana, fino a “I migliori anni della nostra vita“, un brano che Renato Zero dedica al suo pubblico, a chi c’è sempre stato e continua ad esserci ancora oggi. Ai suoi fan, a tutte quelle persone che hanno trovato nelle sue canzoni un porto sicuro, una parola nel momento del bisogno e una discreta compagnia per contrastare la solitudine.

«I migliori anni della nostra vita sono qui in mezzo a noi» – dice visibilmente emozionato Renato Zero, mentre il pubblico intona «tanti auguri a te». Zero ironizza sulla età: «fateci caso, capiterà anche a voi che quando siete lì per il passaggio dell’anno, francamente voi vorreste già essere nella giornata successiva. 74? Ma di che? Semmai 47 va bene!» – per poi ringraziare il suo pubblico – «devo essere sincero: da una parte è stato importante festeggiarlo qui, questo traguardo dei 74 anni con chi mi ha creduto e seguito da sempre. Grazie».

Renato Zero, Autoritratto – I concerti evento: le prossime date

Ricordiamo che i prossimi concerti live di Renato Zero dell’Autoritratto – I concerti evento, prodotti da Tattica, proseguiranno nei palasport di Torino, Livorno, Bologna, Mantova, Pesaro, Perugia, Eboli, Messina e chiudere con la doppietta di Roma per un totale di 38 appuntamenti tra marzo e novembre.