La regola numero uno della Tv è che i palinsesti cambiano. Lo sa bene anche Reazione a Catena, il programma di Rai 1 che, da domenica 15 settembre 2019, andrà in onda anche “contro” Domenica Live, la trasmissione di Canale 5 condotta da Barbara D’Urso.

Reazione a Catena Raddoppia: il gioco di Rai 1 in onda anche la domenica “contro” Domenica live

Nella programmazione domenicale di Rai 1, infatti, c’è una curiosa novità. Almeno per il preserale di domenica 15 settembre 2019, ci sarà Reazione a Catena Raddoppia a presidiare la fascia oraria compresa tra le ore 17.35 e le 19.55.

Si tratta di un nuovo doppio appuntamento con il gioco dell’estate condotto da Marco Liorni e che – pare di capire – schiererà due puntate inedite e con tanto di campioni pronti a difendere il titolo dagli studi Tv2 del centro di produzione Rai di Napoli.

Almeno per ora lo speciale preserale con Reazione a Catena dovrebbe sostituire A ruota libera. Soltanto ieri vi abbiamo dato conto dei problemi per alcuni dei programmi di Rai 1; nel caso di Francesca Fialdini riguarderebbero anche il titolo della trasmissione.

Sempre domenica 15 settembre 2019, però, in tv ci sarà spazio anche per il debutto della nuova edizione di Domenica Live. Il programma di Canale 5 andrà in onda dalle ore 17.20 alle 18.50, con nuovi ospiti e da uno studio tutto nuovo allestito a Cologno Monzese.

Rai 1 e Canale 5, la programmazione del pomeriggio di domenica 15 settembre 2019

Domenica 15 settembre 2019 Reazione a Catena Raddoppia sarà preceduto da Domenica In con Mara Venier, come ormai noto in programmazione dalle ore 14.00 alle 17.30 e con Orietta Berti arruolata nel cast fisso di questa nuova edizione su Rai 1.

Per Canale 5, invece, il palinsesto atteso per la domenica pomeriggio è il seguente: dapprima la calata d’assi delle soap opera – roccaforte di Mediaset e poi anche l’appuntamento con la prima puntata di Domenica Live e la riconferma Caduta Libera.

Più nello specifico, Beautiful andrà in onda dalle ore 14.00 alle 14.45 (con un solo episodio), Una Vita dalle 14.45 alle 16.43 (con ben tre puntate) ed infine Il Segreto dalle 16.43 alle 17.20 circa (con due nuovi appuntamenti in prima tv a far da “traino”).