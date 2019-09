Domenica In: Orietta Berti nel cast fisso della nuova edizione della prossima stagione televisiva 2019/2020. Queste le ultime news sul programma condotto nuovamente dalla spumeggiante Mara Venier.

Domenica In: Mara Venier nuovamente al timone del programma domenicale pomeridiano dell’ammiraglia Rai

Da domenica 15 settembre 2019 tornerà a farci compagnia tutte le domeniche a partire dalle ore 14, subito dopo il TG1 delle ore 13.30, il programma di intrattenimento Domenica In.

Dagli studi Fabrizio Frizzi della Rai a Roma tornerà la tanto amata Zia Mara che nella scorsa stagione televisiva ha regalato alla Rai parecchie soddisfazioni: ha quasi sempre vinto sulla concorrenza in termini di ascolti e ha regalato altresì, momenti indimenticabili di pura emozione e grande divertimento.

Dal 15 settembre torna Domenica In, ancora con Mara Venier

Mara Venier, spumeggiante, solare positiva sorniona e stuzzicante è già pronta ad entrare nelle case degli italiani e a regalare nuovamente emozione e divertimento. La conduttrice veneta ha infatti dichiarato al settimanale Gente:

“Sarà l’undicesima edizione. Ma questa, come quella dello scorso anno, la sento più mia. Sono quelle in cui mi sono proposta al pubblico con la mia allegria, la mia fragilità, le risate, le lacrime e le sensazioni che attraversavano il mio animo”

Domenica In: tra novità e conferme. Orietta Berti ospite fisso del programma

La Zia Mara ha anche raccontato come sarà strutturata la trasmissione. In pratica sarà molto simile a quella della scorsa stagione perché è un impianto che ha funzionato e come si sol dire, “squadra vincente non si cambia” naturalmente ci saranno sempre molti ospiti, interviste e non mancheranno spunti di riflessione con storie tristi e tormentate della nostra cronaca.

Una novità in assoluta la presenza di Orietta Berti nel cast fisso del programma. La Venier ha dichiarato che la Berti è una sua amica da moltissimi anni e c’è una bellissima sintonia:

“Siamo amiche da tanti anni, siamo pazzerelle, lei mi travolge con la sua allegria”

Mara Venier e Orietta Berti del resto non è la prima volta che lavorano assieme. Infatti hanno già fatto una Domenica In insieme, nella stagione 1995/1996.

Certo se la Berti farà parte del cast fisso di Domenica In è molto probabile che non sarà più nel programma di Fabio Fazio di “Che fuori tempo che fa”.

Un bel colpaccio per Zia Mara, che già dalla prima puntata può contare sulla presenza di ospiti prestigiosi come Amadeus, prossimo conduttore del festival di Sanremo 2020 e Romina Power. Sulla cantante ex moglie di Al Bano, in un primo momento si era parlato di una presenza fissa nello show, ma la Venier precisa che Romina sarà presente come ospite, alla prima puntata, e magari in altre ma non farà parte del cast fisso.

Insomma, la nuova Domenica In si appresta ad essere un grande successo come la scorsa stagione.