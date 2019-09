Problemi in Rai per i nuovi programmi tv con Francesca Fialdini, Franco Di Mare e Monica Setta? Al momento, sembrerebbe che le prime due trasmissioni sia accomunate più o meno dalla stessa bega. Per l’altra, invece, ad oggi l’ipotesi pare addirittura quella della cancellazione.

Rai 1: problemi per i nuovi programmi di Francesca Fialdini e Franco Di Mare?

Secondo Leggo.it, l’inizio di A ruota libera e Frontiere – titoli dei rispettivi programmi di Rai 1 con Francesca Fialdini e Franco Di Mare – potrebbe subire uno slittamento. Ma per quale motivo?

Stando a quanto fa sapere Marco Castoro, ci sarebbero dei problemi per l’allestimento dei nuovi studi televisivi. «Ditte esterne», scrive il giornalista, «hanno disertato la gara di appalto e così i lavori per i due programmi sono rimasti al palo».

Frontiere con Franco Di Mare pare andrà in onda il lunedì sera al posto di Fabio Fazio (a questo punto, a partire chissà da quando). A ruota libera con Francesca Fialdini, invece, dovrebbe essere trasmesso la domenica pomeriggio (dopo Domenica In). Ma c’è un ‘però’.

«Esistono rischi – scrive sempre Castoro per il quotidiano online – anche di un possibile cambio di titolo, se venisse confermata l’indiscrezione che lo stesso titolo sia già stato depositato da altri».

Rai 1, salta il programma di Monica Setta all’interno di Uno Mattina?

Intanto, ieri Affaritaliani.it ha svelato anche un altro retroscena: salta o no il programma di Monica Setta su Rai 1? Ad oggi si parla ancora di una rubrica economica di circa mezz’ora all’interno di Uno Mattina, anche se ultimamente qualcosa sarebbe cambiato.

“(…) Eleonora Daniele – si legge infatti sul portale che ha dato la notizia – (…) conquista la mezz’ora in più che la direttrice di Rai 1 De Santis aveva tenuto per ‘Uno mattina’, anzi per una striscia economica sovranista che le era stata chiesta da Matteo Salvini”.

Nello stesso giorno, però, su Facebook la stessa Monica Setta pare abbia annunciato di mettere piede negli studi Rai di Via Teulada per l’inizio alle prove del nuovo programma. Insomma, il debutto di Setta in tv ci sarà oppure no?