Terzo appuntamento con Realiti – siamo tutti protagonisti, il Truman Show della televisione italiana condotto da Enrico Lucci su Rai2. Ecco tutte le anticipazioni e gli ospiti della puntata in onda mercoledì 19 giugno 2019.

Realiti siamo tutti protagonisti: puntata di mercoledì 19 giugno – Arriva Totti

Mercoledì 19 giugno 2019 alle ore 23.10 va in onda su Rai2 una nuova puntata di “Realiti – siamo tutti protagonisti”, il programma condotto da Enrico Lucci. Rispetto alla prima puntata, andata in onda prima serata, Rai2 conferma anche per questa settimana il cambio di collocazione oraria dopo la polemica scoppiata durante la prima puntate per via delle pesanti dichiarazioni di Leonardo Zappalà.

Ospiti della terza puntata: Francesco Totti, Tony Effe della Dark Polo Gang e Maurizio Sarri. Saranno loro i cinque inconsapevoli concorrenti pronti a sfidarsi nel Truman Show della televisione italiana sotto l’occhio attendo dei tre saggi Asia Argento, Luchè e Aurelio Picca. A fine puntata solo uno sarà il vincitore; tra i cinque concorrenti vincerà quello che sarà riuscito con i proprio contenuti social a conquistare il punteggio più alto. Ricordiamo che a votare i cinque concorrenti ci saranno una giuria popolare e il voto dei tre saggi Asia Argento, Luchè e Aurelio Picca.

Realiti siamo tutti protagonisti: Totti e la Roma

Durante la puntata, non mancheranno poi i servizi di Enrico Lucci che questa settimana ha partecipato alla conferenza stampa di addio di Francesco Totti alla Roma. L’ex capitano e direttore tecnico della Roma, dopo trent’anni passati sia dentro che fuori dal campo ha deciso di lasciare la squadra.

Il motivo? Sembrerebbe per via di un rapporto conflittuale on con Franco Baldini, consulente personale di James Pallotta. Non solo, sempre in merito alla vicenda Francesco Totti, Enrico Lucci è pronto ad intervistare un ospite a sorpresa pronto a discutere proprio della delicata questione Totti – Roma.

Antonella Spinelli, invita del programma, questa settimana invece si occuperà di chirurgia estetica. Per la precisione saranno raccontate le storie di chi, pur essendo ricorsi ad un ritocchino estetico, non hanno risolto il problema, anzi hanno riportato dei danni visibili sul proprio corpo.

Infine Marco Maisano incontrerà alcuni trapper condividendo con i telespettatori alcuni momenti della loro vita quotidiana.