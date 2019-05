Dopo continui tira e molla possiamo finalmente annunciarvi la data ufficiale di messa in onda di “Realiti siamo tutti protagonisti“, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci su Rai2. Si tratta di un nuovo format televisivo che sicuramente non passerà inosservato. Ecco le prime anticipazioni e la data di partenza.

Realiti siamo tutti protagonisti, Enrico Lucci su Rai2

Ci siamo. Mercoledì 5 giugno alle ore 21.20 appuntamento con la prima puntata di “Realiti Siamo tutti protagonisti“, il nuovo programma condotto da Enrico Lucci su Rai2. Inizialmente previsto per l’8 maggio scorso, il nuovo format televisivo era slittato di settimana in settimana con una data che, salvo stravolgimenti dell’ultima ora, è fissata per mercoledì 5 giugno.

Realiti siamo tutti protagonisti è un nuovo format televisivo ideato da Umberto Alezio e condotto da Enrico Lucci. Liberamente ispirato al precedente Reality Sciò, sempre condotto da Enrico Lucci su Rai2, il programma si basa sull’utilizzo oramai diffusissimo dei social network. Ogni momento è diventato buono per essere immortalato con una fotocamera e per essere condiviso sui social. L’obiettivo finale? Semplice, crescere in visibilità.

Realiti siamo tutti protagonisti: il nuovo Truman Show

Basti pensare a come è cambiato il mondo della politica: oramai buona parte dei comizi si tengono online utilizzando i social per delle dirette abbandonando così le piazze. Per non parlare poi dei giovanissimi, che vivono h24 sui social sognando i cosiddetti 15 minuiti di fama. E dove le mettiamo le casalinghe che, tra una ricetta e l’altra, si riprendono postando fotografie di piatti online?

Cosa sta succedendo? Questa è la domanda che si pone Enrico Lucci in un contesto dove oramai i social network hanno rivoluzionato non solo le nostre vite, ma tutti gli ambiti. Dalla moda alla tv, dall’arte allo spettacolo tutti questi settori si sono dovuti confrontare con l’avvento dei social network fruibili ed utilizzabili da tutti. Tutto oramai è alla portata di mano di tutti. Come? Semplice, basta essere connessi e utilizzare una fotocamera.

L’obiettivo di Realiti, il programma che cambia per l’occasione il nome senza la y, è quello di mostrare una realtà moderna dove tutti noi viviamo all’interno di un grande reality show. Volente o nolente siamo tutti protagonisti di un realtà oramai sempre più virtuale.

Reality- siamo tutti protagonisti è un programma prodotto da Rai2 in collaborazione con Fremantle