Da “A far l’amore comincia tu” a “Tanti Auguri”: alcune delle più belle canzoni di Raffaella Carrà presto diventeranno un musical in Spagna. Ebbene si, la grande Raffa proprio come gli Abba. Annunciata la lavorazione di un musical con le canzoni del mitico caschetto biondo della televisione italiana.

Raffaella Carrà: le canzoni diventano un musical

Un nuovo importante riconoscimento per Raffaella Carrà in arrivo dalla Spagna. La showgirl, tornata recentemente con discreto successo su Rai3 con il programma di interviste “A raccontare comincia tu”, sarà presto omaggiata in Spagna con un musical. Ebbene si, la Tornasol Films con la complicità della RTVE, tv spagnola, ha annunciato la lavorazione di un musical con tutte le più belle canzoni della Carrà.

Da “Tanti Auguri” a “Rumore”, da “Fiesta” a “Caliente Caliente” fino “A far l’amore comincia tu”, tutti questi brani considerati delle vere proprie hit in Italia, Spagna ed America Latina faranno da colonna sonora ad una tormentata storia d’amore ambientata negli anni ’70. Stando alle prime indiscrezioni trapelate in rete, protagonista del musical sarebbe una ragazza italiana che, per scappare ad una relazione complicità, decidere di scappare in Spagna. Una volta arrivata la ragazza si troverà a dover affrontare la censura della televisione spagnola conoscendo così in prima persona i meccanismi complicati del mondo dello spettacolo.

Raffaella Carrà musical: anticipaizoni

Con il passare del tempo la donna conoscerà un uomo con cui inizierà una relazione inconsapevole che dietro quella figura si nasconde il reale responsabile della censura televisiva spagnola. Un intreccio amoroso che sarà scandito dalle celebri canzoni di Raffaella Carrà che hanno fatto cantare e ballare tantissime generazioni non solo in Italia, ma anche nel resto del mondo.

Nel ruolo della protagonista potrebbe esserci Anna Castillo, attrice spagnola conosciuta per aver lavorato in diverse soap e fiction spagnole. La sua immagine, infatti, è stata utilizzata nel video di presentazione del progetto – musical che conferma nuovamente la fama di Raffaella Carrà, artista unica e senza tempo