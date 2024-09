Tutto pronto per il “Radio Zeta Future Hits Live 2024“, il festival musicale dedicato alla generazione Z ideato da Lorenzo Suraci. Per il gran finale, la manifestazione musicale dedicata alla generazione Z arriva all’Arena di Verona per una serata – evento da non perdere! Ecco tutti gli artisti e i cantanti che si alterneranno sul palcoscenico.

Radio Zeta Future Hits Live 2024, il 4 a settembre a Verona

Mercoledì 4 settembre 2024 dalle ore 21.00 appuntamento con il gran finale di Radio Zeta Future Hits Live, il festival musicale dedicato alla generazione Z. La manifestazione musicale, nata da un’idea di Lorenzo Suraci, editore e presidente di RTL 102.5, e prodotto da Fabio Marcantelli, vede la direzione artistica di Lina Pintore. Uno show curato nei minimi dettagli grazie anche alla regia di Luigi Antonini, le luci e la fotografie curate da Francesco De Cave.

A condurre l’evento musicale, giunto quest’anno alla sua terza edizione, troviamo un terzetto d’eccezione. Si tratta di Paola Di Benedetto, Giulia Laura Abbiati e Luigi Santarelli, padroni di casa all’Arena di Verona. Sul palcoscenico si alterneranno tutti gli artisti e i cantanti protagonisti dell’estate 2024. Dove seguire Radio Zeta Future Hits Live? L’evento è trasmesso in tv su TV8 e su Sky Uno, ma è disponibile anche in modalità streaming sul sito ufficiale di Tv8 e su Now.

Radio Zeta Future Hits Live 2024 all’Arena di Verona, scaletta e cantanti

Ecco l’elenco completo e la scaletta della serata evento dei Radio Zeta Future Hits Live in programma il 4 settembre all’Arena di Verona: