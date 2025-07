La grande macchina di Ballando con le Stelle 2025 capitanata da Milly Carlucci è al lavoro per la prossima stagione del dance show campione d’ascolti di Raiuno. Nessuna pausa estiva per la conduttrice al lavoro con tutto il suo team per selezionare il cast della ventesima edizione in partenza da settembre.

Ballando con le stelle 2025 cast, i primi papabili nomi dei concorrenti

Dopo la vittoria di Bianca Guaccero nell’ultima stagione di Ballando con le Stelle, fervono i preparativi per la nuova stagione con Milly Carlucci pronta a confezionare un cast stellare. Da giorni circolano i primi papabili nomi di concorrenti pronti a scendere sulla pista da ballo anche se al momento non c’è nulla di ufficiale. Si tratta di indiscrezioni che se confermate sarebbero un bel colpaccio per Milly Carlucci! In primis circola il nome di Barbara D’Urso che, dopo essere stata ballerina per una notte, sembrerebbe essere vicina alla firma per entrare nel cast. Non solo, Milly Carlucci avrebbe puntata anche su Martina Colombari, la ex reginetta di bellezza di Miss Italia, che in passato ha partecipato con il figlio Achille a Pechino Express.

Questi due nomi sono tra i più accreditati e c’è chi è pronto a scommettere che la Carlucci riuscirà nel suo intento. “La conduttrice ha incontrato anche Martina Colombari: sta corteggiando l’attrice ed ex Miss Italia ed è convinta di poterle strappare un sì” – si legge sul settimanale Chi nella rubrica “Chicche di Gossip” di Giuseppe Candela. Sempre il giornalista rivela: “Milly Carlucci non si ferma mai. Continua a inseguire Barbara D’Urso, dopo la partecipazione come ballerina per una notte, lo scorso anno, con la speranza di averla in gara a Ballando con le stelle, seppur siano molti gli ostacoli da superare“.

Ballando con le Stelle 2025, quando inizia e chi ci sarà nel cast?

A parte i nomi di Barbara d’Urso e Martina Colombari, il cast di Ballando con le stelle 2025 di Milly Carlucci dovrà fare a meno di Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma alla fine ha dato forfait, ma c’è chi è pronto a scommettere che sulla pista da ballo ci sarà Chanel Totti, la figlia del campione e di Ilary Blasi.

Non solo, tra i nomi del possibile cast di Ballando 2025 spunta anche quello di Rosa Chemical, il provocatorio cantante che recentemente è stato giudice nel programma “Like a Star” di Amadeus sul Nove. Il nome di Rosa Chemical è tra i più accreditati e potrebbe funzionare all’interno dello show considerando le sue performance divisive e la sua estetica gender fluid, due caratteristiche su cui Ballando ha sempre cercato nella composizione del suo cast.

Che dire: non resta che attendere la comunicazione ufficiale di Milly Carlucci con i nomi dei concorrenti di Ballando con le Stelle 2025 che ricordiamo prenderà il via da sabato 27 settembre in prima serata su Rai1.