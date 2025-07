Prosegue a colpi di sold out il tour negli stadi di Ultimo che dai profili social ha fatto un annuncio importante. Cresce a dismisura l’attesa dei tantissimi fan del cantautore romano che nelle ultime ore sono ha rivelato: “all’Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera“.

Ultimo allo Stadio Olimpico di Roma in concerto: “farò l’annuncio più importante della mia carriera”

“Domenica al mio decimo Stadio Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera“. Con queste parole Ultimo ha annunciato al suo pubblico e ai suoi fan di essere pronto a fare l’annuncio della carriera. Di cosa si tratta? Le parole del cantautore romano hanno scatenato la curiosità dei tantissimi fan e per alcuni di loro non ci sono dubbi: lil cantante è pronto a rivelare la prossima data del “raduno degli Ultimi”.

I fan più attenti avevano già notato nel videoclip del nuovo singolo ‘Bella davvero’ qualche piccolo indizio e molti di loro sono convinti che Ultimo durante il concerto allo Stadio Olimpico di Roma annuncerà un imperdibile evento per il 2026. Intanto il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, in programma domenica 13 luglio 2025, è destinato ad entrare nella storia della carriera del cantante che festeggerà il decimo live. Per l’occasione l’evento – show sarà trasmesso in diretta con una maxischermo nel celebre Parchetto di Ultimo, un’area di San Basilio che dallo scorso maggio 2024 ospita una targa siglata dal Municipio IV della Capitale.

Domenica al mio 10º Stadio Olimpico farò l’annuncio più importante della mia carriera — Ultimo (@IlVeroUltimo) July 9, 2025

Ultimo, i concerti 2025 sono da record: il terzo live allo Stadio Olimpico in diretta per i fan

Niccolò Moriconi, questo il vero nome del cantante, sui social ha annunciato qualcosa di speciale per il suo decimo concerto allo Stadio Olimpico di Roma. “Quando tocca a Roma dormo sempre poco. Questa è casa mia” – ha scritto il cantante sui social alla vigilia della prima data nello stadio della sua città. “Domenica, per il mio decimo Stadio Olimpico, ho pensato di farvi un regalo: ci sarà un maxischermo al parchetto, dove tutto è iniziato. Trasmetteremo tutto il concerto in diretta, come fosse una finale dei mondiali. Non si pagherà un biglietto, potrete vivere il concerto gratuitamente” – ha annunciato il cantante da sempre attentissimo ai suoi fan.

“È un mio regalo per dimostrarvi l’amore che provo per voi e per sapere che mentre sarò a suonare per la 10ª volta all’Olimpico ci sarete anche voi a cantare insieme a me dal posto in cui sono nato. Quella sera annuncerò qualcosa di veramente grandioso per tutti noi. NOI SIAMO ULTIMO” ha precisato il cantautore che ha deciso di trasmettere tutto il concerto in diretta dal Parchetto dove è cresciuto nella zona di San Basilio.

Ricordiamo che dopo le date sold out a Lignano Sabbiadoro, Ancona, lo STADIO SAN SIRO di Milano e la tripletta dello Stadio Olimpico di Roma, i concerti 2025 di Ultimo proseguono il 18 luglio a Messina e il 23 luglio a Bari.