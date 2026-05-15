La grande musica italiana torna protagonista in Piazza Duomo a Milano con il Radio Italia Live 2026 – Il concerto. Scopriamo il cast di cantanti ed ospiti che si alterneranno sul palco, la scaletta e dove è possibile seguire il concerto in diretta tv.

Radio Italia Live 2026 – Il concerto a Milano: come e dove seguirlo in tv

Tutto pronto per il grande concerto di Radio Italia Live 2026 che, anche quest’anno, torna ad animare la Piazza Duomo di Milano con un live che si preannuncia imperdibile. Sotto la famosa Madonnina del Duomo di Milano, una delle piazze più belle e visitate al mondo, si svolge il consueto appuntamento dedicato ai grandi amanti ed ascoltatori della musica italiana. Dalle ore 20.40 si accendono i riflettori sul Radio Italia Live, il grande evento live completamente gratuito, che dà il via alla stagione live dei concerti estivi.

Dove seguire in tv il Radio Italia Live 2026? Il concerto – evento sarà trasmesso in diretta – in chiaro – dalle ore 20.40 su TV8, ma in contemporanea anche su Sky Uno e in streaming su NOW. Non solo, il concerto sarà visibile anche su Radio Italia solomusicaitaliana e Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD). Da non perdere contenuti esclusivi ed inediti, direttamente dal backstage, sulle pagine social di Radio Italia. Ricordiamo che è possibile commentare l’evento live con l’hashtag ufficiale #rilive.

Radio Italia Live – Il concerto a Milano: conduttori

A presentare il concerto del Radio Italia Live 2026 in Piazza Duomo a Milano ci sono: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta, Emiliano Picardi. L’anteprima dello show è affidata a Luca Ward, mentre nel backstage ci sono: Ilaria Cappelluti e Francesco Cataldo.

Scaletta e cantanti del Radio Italia Live – Il concerto 2026 a Milano

Sul palcoscenico del Radio Italia Live – Il concerto 2026, allestito nella splendida cornice di Piazza del Duomo di Milano si alterneranno grandi nomi della musica italiana protagonisti indiscussi di questa annata musicale. Tutti i cantanti che compongono il cast saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal M° Bruno Santori.

Ecco la scaletta e i cantanti ospiti del Radio Italia Live 2026 NON in ordine di uscita:

Alfa

Annalisa

Arisa

Bresh

Gigi D’Alessio

Elisa

Emma

Giorgia

J-Ax

Noemi

Tommaso Paradiso

The Kolors

Durante il concerto spazio anche a “Radio Italia Trend x Spotify” con la performance live di Sayf, secondo classificato al Festival di Sanremo 2026, con il brano – tormentone “Tu mi piaci”.