Nuove importanti rivelazioni stanno per sconvolgere le trame del serial drammatico turco Racconto di una notte. Nel corso dei prossimi episodi assisteremo alla morte di Mustafa, che verrà ucciso dal padre Cabir Haroğlu. La vicenda sarà legata alla gravidanza di Sila, che però nasconderà un inquietante segreto. Ma cosa accadrà negli episodi, presto in onda su Canale 5? Scopriamolo insieme.

Trame turche Racconto di una notte: Selim rapisce Sila

Sila Haroğlu si prepara a lasciare per sempre la Turchia, grazie all’aiuto di Mahir che le ha procurato un passaporto e un biglietto per Londra. La giovane vuole lasciarsi alle spalle i problemi con la sua famiglia, che vorrebbe che lei sposasse Mahir per evitare uno scandalo.

La persona che più di tutte preme affinché il matrimonio tra i due venga celebrato è Cabir, il nonno della ragazza. L’anziano vuole impedire che il nome della famiglia venga infangato da quella gravidanza avvenuta fuori dal matrimonio, e ritenendo che il padre del nascituro sia Kemal, il defunto cugino di Mahir, pretende che sia quest’ultimo a rimediare all’errore.

Nel frattempo però, il commissario di polizia è già convolato a nozze con Canfeza, la donna che ama e – pur sapendo che Cabir potrebbe fare del male a tutta la sua famiglia – non è disposto a piegarsi al suo ricatto.

Messo alle strette, il padre di Sila Mustafa, da ordine a Selim di rapirla. L’uomo riesce a portarla via proprio il giorno in cui la giovane avrebbe dovuto lasciare il Paese.

Racconto di una notte, un segreto viene alla luce nelle prossime puntate

Nel momento in cui Selim ha in ostaggio Sila, detta le sue condizioni per il rilascio: Cabir dovrà fare in modo che i suoi uomini gli portino Canfeza.

Intanto Mustafa scopre una tremenda verità da Selim. Il padre di Sila viene a sapere che il figlio che lei porta in grembo non è di Kemal, ma di un uomo sposato che vive a Londra!

Sebbene l’uomo appaia disgustato dall’ennesima bugia della figlia, decide comunque di mantenere il segreto, certo che suo padre Cabir non esiterebbe un secondo a ucciderla se scoprisse che il bimbo non è un Yilmaz.

Quando l’anziano scopre che Sila è in mano a Selim per colpa di suo figlio, ha con lui un duro confronto. Mustafa si rifiuta di svelare il nascondiglio dei due, e Cabir non esita a sparargli.

Mustafa muore nei prossimi episodi Racconto di una notte

Le condizioni di Mustafa appaiono subito drammatiche: l’uomo viene ricoverato in ospedale, dove i medici provano a curargli la ferita al basso ventre provocata dall’arma da fuoco.

L’uomo riprende per un momento conoscenza, e rivela alla sorella Sevde che il figlio che aspetta Sila non è di Kemal. Poco dopo muore.

A quel punto Sevde affronta suo padre. Sconvolta all’idea che possa aver ucciso Mustafa, la donna gli dice di scordarsi di avere anche una figlia. Per quanto riguarda il segreto che suo fratello le ha rivelato poco prima di morire, la donna per il momento decide di tenerlo per sé. Non lo rivela neppure a suo marito Ferman, che appartiene al clan degli Yilmaz. Quest’ultimo capisce di correre un grave pericolo, e cerca di rintracciare Mahir per convincerlo a lasciare Canfeza e sposare Sila.Nel frattempo Cabir riesce a mettersi in contatto con Selim, che però lo affronta dicendogli che – se vuole che liberi sua nipote – deve consegnargli Canfeza.