Si intitola “Gioco del contrario” il nuovo singolo di Adriano Moretti, disponibile dal 22 maggio in radio e su tutte le piattaforme digitali. Il brano, distribuito da ADA Music Italy, segna un nuovo capitolo nel percorso artistico del cantautore romano, che continua a costruire un immaginario sonoro personale tra pop elettronico, suggestioni indie e atmosfere synth.

Adriano Moretti presenta il singolo “Gioco del contrario”

Ad accompagnare l’uscita del brano arriverà anche il videoclip ufficiale, disponibile su YouTube dalla stessa data. Un progetto che punta a immergere l’ascoltatore in un universo fatto di luci al neon, ricordi sfocati e notti interminabili, dove la nostalgia si trasforma in movimento e il dolore trova una nuova forma espressiva.

Prodotto da Dre Loa, “Gioco del contrario” richiama apertamente le sonorità anni ’80 grazie a synth avvolgenti e a una produzione dal respiro sospeso e cinematografico. Il singolo si muove su un equilibrio sottile tra energia e fragilità, raccontando la difficoltà di lasciarsi alle spalle un amore che continua a riaffiorare nonostante il tempo e la distanza.

«La canzone racconta la fine di un amore che continua a tornare, anche quando si prova a lasciarlo andare – racconta l’artista –. Si prova ad andare avanti, ma tutto sembra perdere il proprio asse, come se il mondo avesse iniziato a girare al contrario».

Con questo singolo, Adriano Moretti trasforma una ferita emotiva in un viaggio sonoro intenso e malinconico, capace di oscillare tra ritmi coinvolgenti e immagini intime. “Gioco del contrario” diventa così il racconto di una nostalgia viva, che continua a respirare e a muoversi anche quando tutto sembra fermo.

Il brano anticipa inoltre la pubblicazione di un nuovo EP di prossima uscita, destinato ad approfondire ulteriormente la ricerca artistica del cantautore.

Chi è Adriano Moretti

Classe 1999, Adriano Moretti è un artista attivo tra musica, recitazione e comicità. Nato a Roma, si forma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, affiancando agli studi una crescente presenza social come content creator comico. Parallelamente porta avanti diversi progetti artistici, dal cinema e teatro – con il film “Notte prima degli esami 3.0” di Tommaso Renzoni e lo spettacolo “Listen to me, Adriano” – fino alla musica, dove alterna pubblicazioni a suo nome a quelle firmate Baronetto, alter ego dal carattere più ironico e sperimentale.

Nel tempo, Moretti ha costruito uno stile riconoscibile che fonde pop elettronico, indie e influenze hyperpop e synth, confermando con “Gioco del contrario” la volontà di esplorare nuove sonorità senza rinunciare a una forte componente emotiva e narrativa.