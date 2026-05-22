Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 22 maggio 2026 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata la sfilata del parterre femminile con la vittoria di Gloria.

Cosa succederà nella puntata di oggi? Si riprende dal ritorno di Mario. Il cavaliere ha deciso di rimettersi nuovamente in gioco tornando in studio. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset.

Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 22 maggio 2026 in diretta testuale con Video da Witty Tv

+++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++