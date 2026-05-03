Domenica 3 maggio in prima serata su Canale 5 tornerà la serie Racconto di una notte. Cosa accadrà nel quarto appuntamento con questa avvincente dizi turca? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni sulla prossima puntata.

Anticipazioni Racconto di una notte, puntate del 3 maggio

Selim propone a Canfeza di ripartire da zero. L’uomo le chiede di andare con lui a Istanbul, dove suo padre potrà ricevere le cure migliori e le promette che – qualora lei alla fine decidesse di non sposarlo – sparirà per sempre dalla sua vita. Canfeza accetta, ma poco prima della partenza un’infermiera le comunica che deve fare una TAC di controllo.

L’infermiera accompagna Canfeza nel parcheggio, dove ad attenderla c’è Mahir. La ragazza non vorrebbe seguirlo, ma lui la costringe a salire in auto. Arrivati a una stazione di servizio, Mahir le porge degli abiti per cambiarsi, ma lei chiede aiuto a una famiglia che le offre un passaggio fino alla stazione successiva.

Trame serali Racconto di una notte

Nel frattempo, Suzan informa Mahir che sua madre è stata trasferita dall’ospedale a sua insaputa. Temendo un altro stratagemma di Selim, torna verso l’auto per mettere al corrente Canfeza su quanto accaduto, ma scopre che lei è già andata via. Proprio allora, riceve un mssaggio dal nonno.

Süreyya arriva a casa dei suoceri e Afet la accoglie con una minaccia: la terrà per sempre lontana da suo figlio, così come lei le ha portato via Mahmet. Nel frattempo, Mahir e Canfeza – appena giunti a Istanbul – vivono il loro primo momento di quotidianità facendo colazione insieme.

La serenità però svanisce in fretta quando i due arrivano a casa Yilmaz, dove tutta la famiglia – inclusi Mustafa e Sila . è riunita per aspettarli. Afet, dopo aver visto Canfeza e sentito Mahir dichiarare che è lei la donna che sposerà, ha un mancamento. Questo fa infuriare Mustafa, che lascia la villa su tutte le furie. Mahir cerca sua madre in ogni stanza della casa e, quando scopre che è stata chiusa a chiave in una camera, si arrabbia con i nonni e il resto della famiglia.

Asaf riesce a calmarlo e gli spiega che prendere Süreyya dall’ospedale era l’unico modo per convincerlo a venire a Istanbul. Mahir a quel punto confessa ai nonni di aver davvero bisogno del loro aiuto.

Cos’altro accadrà nelle puntate serali Racconto di una notte?

Afet informa Ferman, Sevde e Gulizar che Mahir, sua madre e Canfeza si trasferiranno a vivere da loro. Mustafa – dopo aver visto Mahir insieme a Canfeza in abito da sposa – si infuria e non crede alle rassicurazioni della sorella Sevde.

Nel frattempo, Afet chiede a Canfeza chi sia suo padre, ma lei evita la domanda. Durante la cena a casa Yilmaz, Sevde è visibilmente tesa e non vorrebbe sedersi a tavola con la donna che anni prima le aveva portato via il marito.