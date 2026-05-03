Oroscopo Paolo Fox del giorno: domenica 3 maggio 2026

Oroscopo Paolo Fox di oggi: 3 maggio 2026. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato dal noto astrologo di Rai2 e del programma “I Fatti Vostri” per la giornata di oggi. Come sempre il noto astrologo ha rivelato l’Oroscopo del giorno in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele. Non solo, le previsioni delle stelle di Fox sono state rivelate anche durante la nuova edizione del popolare programma di Rai2. Scopriamo insieme le previsioni astrologiche per la giornata di oggi per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!»

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Sentite un forte bisogno di rimettervi in gioco, in particolare sul piano fisico dove la salute richiede prudenza. In amore, la serata di oggi si prospetta interessante per chiarire un malinteso che si protrae da tempo. Per quanto riguarda il lavoro nuove idee iniziano a bollire in pentola, ma dovrete attendere ancora qualche settimana per realizzarle.

Oroscopo Paolo Fox Toro

L’amore è al primo piano nella vostra vita. È un periodo fertile per i sentimenti, ideale per chi desidera consolidare un legame oppure incontrare qualcuno di speciale. Sul lavoro, la vostra consueta precisione vi aiuterà a risolvere un piccolo intoppo burocratico. Cercate di curare l’alimentazione con una dieta più equilibrata.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Avvertite una certa agitazione nel lavoro per alcuni cambiamenti non condivisi. Cercate di restare calmi perchè la vostra dialettica sarà l’arma vincente per superare tutti gli ostacoli. In amore, potreste sentirvi distanti dal partner; cercate un dialogo sincero. La salute è in ripresa.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

La sfera del benessere fisico è al centro della vostra attenzione. Sentite la necessità di rigenerarvi, magari passando del tempo immersi nella natura. Nel lavoro le vostre intuizioni sono brillanti e potrebbero attirare l’attenzione di chi conta. Per quanto riguarda i sentimenti, c’è una dolcezza particolare nell’aria: lasciatevi andare alle emozioni!

Oroscopo Paolo Fox Leone

La grinta non vi manca e sul lavoro siete pronti a ruggire, ma prestate attenzione a non risultare eccessivamente autoritari con i colleghi. In amore, è il momento di mettere da parte l’orgoglio e fare il primo passo verso una riconciliazione necessaria. La salute è ottima.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questa fase, il lavoro richiede molta concentrazione e qualche sacrificio per realizzare dei progetti e puntare ad una stabilità economica più solida. In amore la prudenza è d’obbligo: non prendete decisioni affrettate sotto l’impulso del momento. Per la salute, dedicatevi a un hobby che rilassi la mente.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

L’armonia è la vostra priorità assoluta e in amore riuscirete a trovarla grazie a una Luna favorevole. Sul lavoro, potreste ricevere una proposta inaspettata: valutatela con attenzione senza farvi condizionare dal parere altrui. La forma fisica è buona, ma cercate di non trascurare la cura della pelle e del corpo.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Le emozioni sono intense e profonde, come spesso accade nel vostro vissuto interiore. In amore, potreste vivere momenti di grande trasporto, ma fate attenzione a non scivolare nella gelosia possessiva. Il lavoro vi vede impegnati in un progetto che richiede pazienza. Salute: è importante ascoltare i segnali del proprio corpo.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Il desiderio di avventura e di nuovi orizzonti è fortissimo. Sul lavoro questo spirito vi spinge a cercare nuove collaborazioni e a cambiare rotta. In amore, la spontaneità sarà la vostra carta vincente: un approccio diretto e sincero conquisterà chi vi sta accanto. La salute beneficia del vostro ottimismo.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Siete estremamente focalizzati sugli obiettivi di carriera, ma cercare di non trascurare troppo la sfera emotiva e sentimentale. Il partner ha bisogno di sentire la vostra presenza non solo fisica, ma emotiva. Il benessere generale è discreto, ma fate attenzione alle articolazioni.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

La creatività è alle stelle e nel lavoro potreste trovare soluzioni originali. In amore, avvertite un forte bisogno di libertà e indipendenza. La salute risente di una certa stanchezza mentale: staccate la spina dai social e dalla tecnologia.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Vivete un momento di grande introspezione. In amore, la comprensione reciproca è ai massimi livelli e questo vi permette di pianificare progetti importanti per il futuro. Sul lavoro, la collaborazione con gli altri sarà fondamentale. La salute è protetta.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv.