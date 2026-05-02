Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Ecco il nome degli eliminati della puntata di sabato 2 maggio 2026, una puntata ricca di colpi di scena in cui sin dall’inizio si sono annunciate due eliminazioni, ma alla fine di ogni manche i giudici hanno deciso sempre di mandare tutti al ballottaggio finale. Tre cantanti: Gard, Lorenzo e Riccardo. Un unico posto, un unico biglietto per continuare il proprio percorso.

Chi è uscito dal Serale di Amici 25? Gli eliminati sono Gard e Riccardo della squadra della Petti-Lo e degli Zerbi-Cele

Chi è uscito dal Serale di Amici 25 sabato 2 maggio 2026? Alla fine sono stati eliminati due cantanti che, però, hanno avuto modo di far sentire il loro ultimi singolo sul palco del talent di Canale 5. Tra le lacrime ad abbandonare la scuola sono stati sia Gard, della squadra di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, sia Riccardo, della squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Entrambi erano dentro la scuola fin dall’inizio del programma.

Come mai doppia eliminazione? Due concorrenti del talent di Maria De Filippi sarebbero dovuti andare a casa già settimana scorsa, ma per colpa dei giudizi, Elena D’Amario in primis, l’eliminazione è saltata. Questa settimana la produzione è stata perentoria.

Unico a salvarsi: Lorenzo. Potrà ora continuare il suo percorso nella scuola più spiata del piccolo schermo ora che ci appropinquiamo a passi da gigante verso l’attesissima Finale. Nonostante ciò Gard e Riccardo sono usciti comunque a testa alta, nonostante le lacrime e il dispiacere per l’eliminazione. Gard ha ottenuto un contratto discografico. Ora, una volta tornato a casa e riabbracciata la sua famiglia, dovrà comunque continuare a lavorare sodo per poter dar prova a chi ha voluto investire su di lui di essere degno di tanta fiducia e per non deludere i fan raggiunti con la partecipazione ad Amici 25.

Riccardo, invece, ha avuto modo di studiare canto, di imparare tante cose a livello di bagaglio personale e lavorativo. Questa esperienza gli è servita a crescere molto e a decidere quale sarà il suo futuro facendo così in modo di raggiungere i suoi obiettivi una volta terminato il programma. Entrambi, infatti, hanno ancora una lunga strada davanti da percorrere.

Le lacrime di Riccardo

Tornato in casetta, però, Riccardo è sembrato molto scoraggiato. Aveva paura dell’eliminazione e del rientro a casa. Oltre a non aver ricevuto nessuna proposta, Riccardo aveva paura e continua ad averne degli haters che si sono riversati sui social e lo hanno duramente attaccato. Il cantante ha chiesto scusa per aver sbagliato gesti e parole e ha sottolineato di aver imparato molto in questi mesi, ma si è comunque sentito sotto attacco da parte di chi si nasconde dietro una tastiera e scrive parole d’odio. Maria ha cercato di fargli esprimere tutti i suoi dubbi e le sue preoccupazioni e di consolarlo.