Trentatreesima puntata della nuova edizione, la cinquantesima, di Domenica In che va in onda oggi, domenica 3 maggio 2026 su Rai 1 dagli ‘Studi Fabrizio Frizzi’ di Roma. Al timone del programma, per la sua 17esima volta e l’ottava consecutiva, c’è Mara Venier. Accanto a lei ci saranno Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Vediamo insieme le anticipazioni della trentatreesima puntata di Domenica In stagione 2025-2026.

Domenica In: ospiti della trentatreesima puntata del 3 maggio 2026

Torna l’appuntamento fisso della domenica pomeriggio, quello con Mara Venier e la sua Domenica In. Il programma di Rai 1 va in onda dalle ore 14.00 e fino alle 17.10. Tra gli argomenti trattati c’è l’attualità, con uno spazio che quest’anno sarà curato da Tommaso Cerno con Mara Venier.

Ma chi saranno gli ospiti della trentatreesima puntata? In studio ci sarò Al Bano che si racconterà tra carriera e vita privata. Poi canterà alcune delle sue canzoni più famose, accompagnato al piano dal maestro Alterisio Paoletti.

Ancora tanta musica con Serena Brancale che, dopo il successo al Festival di Sanremo, proporrà una versione in chiave acustica (piano e voce) del brano “Qui con me”. Direttamente dalla kermesse, arriva il vincitore delle “Nuove Proposte 2026” Nicolò Filuppucci che si esibirà sulle note del suo nuovo singolo “Tutte le ragazze vogliono canzoni d’amore”.

In collegamento da Milano, ci sarà Luciana Littizzetto che racconterà il suo romanzo dal titolo “Il tempo del la la la”. Mentre Barbara De Rossi, Marcello Cirillo e Demo Morselli presenteranno lo spettacolo “Tu vuo’ fa’ l’Americano”, in scena dal 20 maggio al Teatro Olimpico di Roma.

Per l’attualità spazio al caso Garlasco

Lo spazio attualità con Mara Venier e Tommaso Cerno si concentrerà sugli ultimi sviluppi del “Caso Garlasco”. A commentare i fatti di cronaca ci saranno Salvo Sottile, Virman Cusenza e in collegamento l’avvocato Antonio De Renzis, difensore di Alberto Stasi.

Enzo Miccio ripercorrerà i cambiamenti nel mondo della moda negli ultimi vent’anni, mentre Teo Mammucari condurrà il consueto gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.