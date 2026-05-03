Ascolti tv sabato 2 maggio 2026. Una nuova sfida in prime time tra Rai 1 e Canale 5. “Dalla Strada al Palco” contro “Amici Il Serale“. Chi ha vinto la sfida del sabato sera relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 2 maggio 2026? Ecco i dati Auditel e di Audience della prima serata con quelli relativi ai maggiori canali del digitale terrestre. Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv, ieri sera: Dalla Strada al Palco vs Amici Il Serale | Auditel ieri sera, 2 maggio 2026

Sfida Rai1 vs Canale 5: “Dalla Strada al Palco” contro “Amici Il Serale”. Chi ha vinto?

Rai 1: Dalla Strada al Palco, il programma condotto da Carlo Conti alla scoperta del miglior artista di strada d’Italia ha attirato l’attenzione di 2.711.000 spettatori pari al 19.3% di share.

Su Rai 2: The Rookie, la serie televisiva creata da Alexi Hawley con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha tenuto col fiato sospeso 581.000 spettatori pari al 3.6%.

Rai 3: Sapiens Un solo pianeta, il programma di divulgazione scientifica condotto da Mario Tozzi ha registrato 694.000 spettatori e il 4.5 di share.

Rete 4: Il compagno Don Camillo, il film del 1965 diretto da Luigi Comencini con Fernandel, Gino Cervi e Leda Gloria ha divertito 840.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Canale 5: Amici di Maria – Il Serale 2026, la settima puntata del serale condotto da Maria De Filippi ha intrattenuto 2.937.000 spettatori con uno share del 22.2%.

Italia 1: Kung Fu Panda 2, film d’animazione del 2011 diretto da Jennifer Yuh Nelson ha incuriosito 535.000 spettatori con il 3.3%.

La7: In altre parole il talk show condotto da Massimo Gramellini ha interessato 1.223.000 spettatori con il 7.3% nella prima parte e 586.000 spettatori con il 4.4% nella seconda parte.

Tv8: GP Miami, le qualifiche del Gran premio di Miami hanno appassionato 453.000 spettatori (3%).

Nove: Accordi e Disaccordi, il programma di attualità condotto da Luca Sommi con Marco Travaglio e Andrea Scanzi ha raccolto 464.000 spettatori con 3.3% di audience.

Ascolti Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna: chi ha vinto?

Ascolti Affari Tuoi : 3.891.000 spettatori con il 23.5 % di share;

: spettatori con il di share; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.069.000 spettatori con il 24.4% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 2 maggio 2026

RAI 1

Bar Centrale : 0.000.000 spettatori ( 0.00 % );

: spettatori ( ); A Sua Immagine : 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella prima parte e 0.000.000 spettatori ( 0.00 %) nella seconda parte;

: spettatori ( %) nella prima parte e spettatori ( %) nella seconda parte; Ciao Maschio: 0.000.000 spettatori (0.00%) nella prima parte dalle 17:08 alle 18:20 e 0.000.000 spettatori (0.00%) nella seconda parte.

CANALE 5