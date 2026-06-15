Racconto di una notte, non in onda oggi, lunedì 15 giugno, perché?

Da
Lucia Lusi
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Racconto di una notte

Sarà un inizio settimana decisamente insolito per i tantissimi fans del serial drammatico turco Racconto di una notte, che oggi – collegandosi come di consueto a Canale 5 – non troveranno ad attenderli i loro beniamini in daytime. La serie tv turca oggi non va in onda, perché? E cosa vedremo al suo posto? Continua a leggere per scoprire tutte le news.

Racconto di una notte sospesa nel daytime di Canale 5

Amara sorpresa per gli appassionati della serie Racconto di una notte, che dovranno rinunciare all’appuntamento quotidiano con i loro beniamini nel daytime di Canale 5. I vertici di Cologno Monzese hanno infatti predisposto una variazione palinsesto Mediaset che coinvolgerà anche la dizi turca incentrata sulle vicende di Mahir e Canfeza.

A partire da lunedì 15 giugno, la serie abbandona il pomeriggio di Canale 5 per proseguire solo nel weekend.

Cosa vedremo al suo posto?

La variazione palinsesto predisposta dai vertici di Cologno Monzese si è resa necessaria per lasciare spazio a una nuova serie turca pronta a debuttare sulla rete ammiraglia: a partire da lunedì 15 giugno – nello slot orario finora occupato da Racconto di una notte – arriverà Tutto per la mia famiglia.

Racconto di una notte, nuova programmazione per la soap di Canale 5

Come anticipato, la serie su Mahir e Canfeza proseguirà il suo cammino con episodi in onda solo nel weekend. In dettaglio potremmo vedere le nuove puntate inedite il sabato – dalle 14:30 alle 15:30 circa – e la domenica, con un doppio appuntamento festivo che ci terrà compagnia sia nel pomeriggio (dalle 15:00 alle 16:30) che in prima serata su Canale 5.

Gli episodi serali prenderanno il via alle 21:20 (dopo La Ruota della fortuna) e ci terranno compagnia fino alla mezzanotte circa.

Perché Mediaset ha sostituito Racconto di una notte con Tutto per la mia famiglia?

Racconto di una notte si compone di una sola stagione, e con il ritmo attuale di programmazione si arriverebbe in fretta al gran finale. Al contrario la nuova dizi turca – Tutto per la mia famiglia – può contare su quattro stagioni e un numero considerevole di puntate. Per questo motivo, anche in vista della prossima stagione, Mediaset ha deciso di inserire la serie nuova nel daytime e limitare gli episodi dell’amata soap trasmettendoli solo nel fine settimana.

Sebbene siamo sicurissimi che la nuova serie saprà conquistare il cuore dei fans, è innegabile che molti sentiranno la nostalgia dell’appuntamento quotidiano con Canfeza e Mahir. Tuttavia c’è una piccola curiosità che farà felici i più nostalgici della serie, e che riguarda il cast della nuova soap Tutto per la mia famiglia, dove troviamo anche l’attrice Su Burcu Yazgı Coşkun, che in Racconto di una notte interpreta Canfeza.

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