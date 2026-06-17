Ascolti tv di martedì 16 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Francia-Senegal” contro “Gigi & Vanessa Insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.

Ascolti tv ieri sera: Francia-Senegal vs Gigi & Vanessa Insieme | Auditel del 16 giugno 2026

Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Francia-Senegal” contro “Gigi & Vanessa Insieme”. Chi ha vinto?

Rai 1: Francia-Senegal, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha appassionato 5.686.000 spettatori pari allo 31.6% di share.

Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha incuriosito 506.000 spettatori pari allo 4.8% di Audience.

Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha interessato 679.000 spettatori con il 4% di auditel.

Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 715.000 telespettatori pari ad uno share dello 6.2%.

Canale 5: Gigi & Vanessa Insieme, la replica dello show di D’Alessio e Incontrada ha intrattenuto 1.654.000 spettatori con uno share del 13.2%.

Italia 1: Ti presento i miei, il film del 2000 co-prodotto e diretto da Jay Roach con protagonista Ben Stiller ha divertito 720.000 spettatori con il 4.5%.

La7: Epstein: sopravvissute all’incubo, la docu-serie che dà voce alle vittime del noto finanziere americano ha raccolto 534.000 spettatori e il 3.1% di share.

Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha appassionato 396.000 spettatori con il 2.4% di share.

Nove: Spy, il film del 2015 scritto e diretto da Paul Feig, con protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law ha tenuto col fiato sospeso 345.000 spettatori (pari al 2.4% di audience).

Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.

Affari Tuoi : NON IN ONDA ;

: ; La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.777.000 spettatori con il 25.1% di share.

Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 giugno 2026

RAI 1

La volta buona : 1.490.000 spettatori con il 15.6 % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.399.000 spettatori con il 17.6 % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:55 e 1.023.000 spettatori con il 13.9 % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:57 alle 16:25;

: spettatori con il % nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, spettatori con il % nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:55 e spettatori con il % nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:57 alle 16:25; Vita in diretta: 1.409.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.763.000 spettatori con il 22.5% dalle 17:49 alle 18:41.

CANALE 5