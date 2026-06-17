Ascolti tv di martedì 16 giugno 2026: nuova sfida tra Rai1 e Canale 5. “Francia-Senegal” contro “Gigi & Vanessa Insieme“. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, martedì 16 giugno 2026? Ecco tutti i dati Auditel della prima serata con una maggiore attenzione rivolta a quelli dei maggiori canali del digitale terrestre. A seguire tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share.
Ascolti tv ieri sera: Francia-Senegal vs Gigi & Vanessa Insieme | Auditel del 16 giugno 2026
Sfida tv, Rai1 vs Canale 5: “Francia-Senegal” contro “Gigi & Vanessa Insieme”. Chi ha vinto?
Rai 1: Francia-Senegal, la partita dei Mondiali di Calcio 2026 ha appassionato 5.686.000 spettatori pari allo 31.6% di share.
Su Rai 2: Storie al bivio di sera, il programma di interviste di Monica Setta ha incuriosito 506.000 spettatori pari allo 4.8% di Audience.
Rai 3: Che ci faccio qui, il programma condotto da Domenico Iannacone che racconta le fragilità più profonde dell’esistenza ha interessato 679.000 spettatori con il 4% di auditel.
Rete 4: E’ sempre Cartabianca, il talk di attualità e politica, approfondita e commentata dagli ospiti con la conduzione di Bianca Berlinguer ha registrato 715.000 telespettatori pari ad uno share dello 6.2%.
Canale 5: Gigi & Vanessa Insieme, la replica dello show di D’Alessio e Incontrada ha intrattenuto 1.654.000 spettatori con uno share del 13.2%.
Italia 1: Ti presento i miei, il film del 2000 co-prodotto e diretto da Jay Roach con protagonista Ben Stiller ha divertito 720.000 spettatori con il 4.5%.
La7: Epstein: sopravvissute all’incubo, la docu-serie che dà voce alle vittime del noto finanziere americano ha raccolto 534.000 spettatori e il 3.1% di share.
Tv8: Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa ha appassionato 396.000 spettatori con il 2.4% di share.
Nove: Spy, il film del 2015 scritto e diretto da Paul Feig, con protagonisti Melissa McCarthy, Jason Statham, Rose Byrne e Jude Law ha tenuto col fiato sospeso 345.000 spettatori (pari al 2.4% di audience).
Ascolti Access-Prime Time: Affari Tuoi vs La Ruota della Fortuna.
- Affari Tuoi: NON IN ONDA;
- La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti: 4.777.000 spettatori con il 25.1% di share.
Ascolti DayTime Pomeriggio, i dati del 16 giugno 2026
RAI 1
- La volta buona: 1.490.000 spettatori con il 15.6% nella prima parte dalle 14:09 alle 15:30, 1.399.000 spettatori con il 17.6% nella seconda parte dalle 15:30 alle 15:55 e 1.023.000 spettatori con il 13.9% nella terza parte in replica chiamata La Volta Buona Special dalle 15:57 alle 16:25;
- Vita in diretta: 1.409.000 spettatori con il 20.1% nella presentazione dalle 16:42 alle 17:49 e 1.763.000 spettatori con il 22.5% dalle 17:49 alle 18:41.
CANALE 5
- Beautiful: 1.922.000 telespettatori con uno share del 17.3%;
- Forbidden Fruit: 2.093.000 spettatori e il 21% di share;
- Far Away: 1.852.000 spettatori e il 21.8%;
- Tutto per la mia Famiglia: 1.639.000 spettatori pari al 22.7%;
- Dentro la notizia: 1.372.000 spettatori pari al 19.9% nella prima parte dalle 16:43 alle 17:23 e 1.223.000 spettatori pari al 16.4% nella seconda parte chiamata Le Voci.