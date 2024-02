Cresce l’attesa per il Festival di Sanremo 2024 in partenza da martedì 6 febbraio in prima serata su Rai1. Amadeus, conduttore e direttore artistico, sarà accompagnato da cinque conduttori differenti che si alterneranno durante le cinque serate della kermesse canora italiana. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Sanremo 2024, le date e i conduttori

Perchè Sanremo è Sanremo! Tutto pronto per la 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo condotta, anche quest’anno da Amadeus. Il conduttore e direttore artistico è pronto a calcare nuovamente il palcoscenico del Teatro Ariston per la quinta volta consecutiva siglando così il record di Mike Bongiorno e Pippo Baudo. Il Festival di Sanremo andrà in onda in mondovisione in prima serata su Rai1 da martedì 6 febbraio fino a sabato 10 febbraio 2024. Con Amadeus sul palco troveremo una serie di co-conduttori e co-conduttrici che si alterneranno durante le cinque serate.

Nella serata del debutto di martedì 6 febbraio 2024 sul palco Amadeus sarà affiancato da Marco Mengoni, il vincitore di Sanremo 2023 con il brano “Due Vite”. Nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio, invece, troveremo Giorgia per celebrare i 30 anni di “E poi”. Durante la terza serata di giovedì 8 febbraio spazio alla comicità di Teresa Mannino, mentre nella serata di venerdì 9 febbraio il ritorno di Lorella Cuccarini che in passato ha presentato il Festival di Sanremo 1993. Infine gran finale, sabato 10 febbraio 2024, con Fiorello.

Sanremo 2024, tutti i cantanti e le novità

La musica e il grande spettacolo saranno il cuore pulsante della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. 30 i cantanti in gara che si alterneranno sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo presentando il loro brano inedito, mentre nella serata del venerdì delle cover porteranno un brano italiano e/o internazionale accompagnati da un collega.

Fiorella Mannoia – Mariposa Geolier – I p’ me, tu p’ te Dargen D’Amico – Onda alta Emma – Apnea Fred De Palma – Il cielo non ci vuole Angelina Mango – La noia La Sad – Autodistruttivo Diodato – Ti muovi Il Tre – Fragili Renga e Nek – Pazzo di te Sangiovanni – Finiscimi Alfa – Vai Il Volo – Capolavoro Alessandra Amoroso – Fino a qui Gazzelle – Tutto qui Negramaro – Ricominciamo tutto Irama – Tu no Rosa Villain – Click boom Mahmood – Tuta gold Loredana Bertè – Pazza The Kolors – Un ragazzo una ragazza Big Mama – La rabbia non ti basta Ghali – Casa Mia Annalisa – Sinceramente Mr. Rain – Due altalene Maninni – Spettacolare Ricchi e Poveri – Ma non tutta la vita Santi Francesi – L’Amore in bocca Clara – Diamanti Grezzi BNKR44 – Governo punk

Tra le novità di questa edizione la presenza in Piazza Colombo, vicino al Teatro Ariston, di un palcoscenico dove si esibiranno: Lazza, Rosa Chemical, Paola e Chiara, Arisa e infine Tananai. Non solo, confermata anche la presenza della nave Costa Smeralda dove si alterneranno sul palco: Tedua, Bob Sinclair, Bresh, Gigi D’Agostino e ancora Tedua.