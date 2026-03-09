Arrivata su Canale 5 a luglio 2024, Segreti di famiglia ha poi “traslocato” sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity, dove ogni giorno allo scoccare della mezzanotte veniva reso disponibile un nuovo episodio. In questi due anni ha saputo conquistare anche il pubblico italiano e ora, dopo tre stagioni ricche di colpi di scena, si prepara a congedarsi anche nel nostro Paese.

Segreti di famiglia, quando finisce la serie turca Mediaset?

Il serial televisivo turco, il cui titolo originale è Yargi, si compone di tre stagioni, per un totale di 95 puntate della durata di 140 minuti ciascuna. Nella versione italiana è stata ridotta la durata dei singoli episodi, portandoli a 40/45 minuti ognuno. Di conseguenza anche il numero delle puntate è aumentato, arrivando a 293.

Nel corso della programmazione italiana, Segreti di famiglia è stata oggetto di diverse variazioni di palinsesto: dopo aver debuttato il 16 giugno 2024 in daytime su Canale 5, è stata sospesa il 19 dicembre dello stesso anno, per poi giungere sulla piattaforma Mediaset Infinity il 3 marzo 2025. A partire da questa data non ha subito altri cambiamenti, e ci ha tenuto compagnia fino a oggi con un nuovo episodio quotidiano reso disponibile a partire dalla mezzanotte.

Siamo però arrivati alle puntate conclusive, e i fans di questa dizi turca potranno visionare l’ultimo episodio a partire dal 24 marzo. Come noto le puntate restano a disposizione sulla piattaforma gratuita per la visione on demand, ma a partire da quella data non ne saranno aggiunte altre. Yargi non ha una quarta stagione, e con l’ultima puntata del terzo capitolo chiude definitivamente i battenti.

Come finisce Segreti di famiglia?

Ilgaz Kaya e Ceylin Erguvan tornano a Istanbul e prendono in mano le redini della loro vita. Ma ancora una volta il destino è in agguato: nel giardino della loro casa viene infatti ritrovato un cadavere. Una volta scoperto che si tratta di un uomo di nome Buse, i due si trovano a fare i conti con un’accusa di omicidio. Tutto sembra infatti indicare un loro legame con la vittima, facendone i principali sospettati.

Subito dopo però scopriamo che si tratta di una trappola ideata da Adem Tunka, alleato con la stessa Buse. Fortunatamente Ilgaz riesce a ricostruire gli eventi, e aiutato da Ceylin porta alla luce la verità. Una volta scoperto il vero colpevole, i due spariscono momentaneamente per poter indagare da soli, salvo poi tornare per poter finalmente chiudere i conti con il passato.

Giustizia è fatta, e mentre i fans di Segreti di famiglia si preparano a salutare i loro beniamini, un’altra dizi turca è pronta a prendere il suo posto nel cuore dei telespettatori. Subito dopo Yargi infatti, sulla piattaforma Mediaset Infinity prende il via “Be my sunshine”, un’altra avvincente storia romantica tutta da seguire.