E’ stata violentata? Nella puntata di Una Vita di oggi, venerdì 8 novembre 2019, Lucia ha ripensato alle frasi d’amore pronunciate da Padre Telmo all’eremo. Ma il prete innamorato ha davvero abusato della giovane Alvarado? I dubbi del priore Espineira non mancano ed il ritrovamento della fiala con l’ipnotico sembra complicare la vicenda. In attesa di ulteriori dettagli, allora, rivediamo la puntata intera di Una Vita di oggi pomeriggio. Ecco il nuovo video Mediaset dedicato alla soap, da consultare in versione streaming on demand.