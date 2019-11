Un nuovo flirt? Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 8 novembre 2019, Reese è sembrato molto interessato a conoscere Taylor. Intanto, Brooke ha chiarito a Ridge che intende allontanare la donna sia dalla figlia di Hope, sia da Kelly. Insomma, la Hamilton è davvero una persona pericolosa, come dice la Logan? O è una donna pronta ad innamorarsi di nuovo, come spera qualcun’altro? In attesa di scoprirlo, giorno per giorno, rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio. Ecco il video Mediaset completo.