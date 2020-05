Quali ospiti vi saranno nella nuova puntata di Propaganda Live in onda venerdì 8 maggio 2020 su La7? Quali temi verranno trattati durante la lunga diretta in prima serata da Diego Bianchi? Ecco tutte le anticipazioni.

Propaganda Live ospiti di questa sera, venerdì 8 maggio 2020: chi approderà in studio?

E’ già tempo di chiedersi cosa accadrà nel nuovo appuntamento con Propaganda Live, il programma di Diego Bianchi, detto “Zoro”, in onda, in diretta, dalle 21.15 su La7 venerdì 8 maggio 2020. Chi approderà in studio?

Ebbene i telespettatori potranno gioire visto il gradito ritorno di un personaggio molto atteso e soprattutto amato. Attraverso un suo inedito filmato inviato alla trasmissione, infatti, farà capolino l’attore comico Corrado Guzzanti. Di cosa tratterà il filmato? Quale sarà l’argomento clou? Difficile a dirsi. Non sono emerse, in questo senso, ulteriori anticipazioni che potessero svelare qualche dettaglio ulteriore.

Spazio poi a Giovanna Botteri che racconterà a tutti la ripartenza in Cina post Covid. La corrispondente della Rai, che da anni svolge un ottimo lavoro giornalistico lontano dall’Italia e che durante i mesi precedenti ha sempre raccontato puntualmente e correttamente cosa accadeva lontano dall’Italia, è stata, in queste settimane, al centro di numerose polemiche. La grandissima giornalista ha ricevuto molte critiche per via del suo look, ma molti colleghi l’hanno difesa strenuamente. Ultima la polemica su Striscia la Notizia e Michelle Hunziker. Polemica terminata proprio con un messaggio della stessa Botteri al telegiornale satirico.

Altri ospiti? Vincenzo Salemme. L’attore e regista napoletano si collegherà per una divertente chiacchierata.

Diego Bianchi e il nuovo reportage: di cosa si parlerà in serata?

Nella nuova puntata di Propaganda Live di venerdì 8 maggio 2020 Diego Bianchi proporrà ai suoi telespettatori un nuovo ed interessante reportage sulla fase 2.

Tanti saranno i nuovi racconti proposti al pubblico di La7 e altrettante le testimonianze di persone normali alle prese con tutti i problemi causati dal Covid-19. La ripartenza, infatti, non è così facile come si poteva sperare. Fra protocolli e nuove regole da seguire tutto si è complicato ulteriormente e bisogna convivere ormai con la paura del ritorno di un nuovo picco di contagi tentanto però di far ripartire l’economia ferma da due mesi.