Aria di cambi in quel di Mediaset. La rete del Biscione ha in mente una vera e propria mini-rivoluzione che sconvolgerà i palinsesti autunnali. Protagonisti di tali cambiamenti tre programmi tv di punta come “Le Iene“, “Live – Non è la D’Urso” e “Adrian“.

Programmi Tv Mediaset, cambiano alcune date

Presto ci saranno una serie di variazioni nella programmazione di Mediaset. La fine del reality show Temptation Island è alle porte. Il lunedì sera sarà occupato da Live – Non è la D’Urso. Il programma della conduttrice napoletana non sta riscuotendo grandissimo successo di domenica in prima serata e per questo motivo si sposterà al lunedì, prendendo il posto del reality show. Live cambierà giorno a partire da lunedì 28 ottobre 2019.

La prima serata della domenica ovviamente non resterà vacante. Il posto lasciato dalla D’Urso, infatti, sarà occupato da Le Iene, che torneranno di domenica sera (dal 27 ottobre 2019) oltre al consueto appuntamento al martedì.

Adrian, ecco quando va in onda

In questo grosso vortice rientra anche Adrian, lo show condotto da Adriano Celentano. Il programma tornerà in onda, ma con alcune novità (QUI LA NOSTRA ANTEPRIMA).

Inizialmente i vertici di Mediaset avevano pensato di proporre lo show di Celentano al lunedì sera, spostando l’inizio del Grande Fratello Vip. Adesso, però, sappiamo che al lunedì ci sarà il programma di Barbara D’Urso, mentre il GF Vip dovrebbe iniziare a febbraio 2020.

Adrian, invece, andrà in onda a partire da giovedì 7 novembre 2019. Lo show del Molleggiato non ostacolerà alcun programma, dato che al giovedì in prima serata va in onda Eurogames, lo show condotto da Ilary Blasi e Alvin, ma terminerà prima del 7 novembre.

Ricapitolando, la settimana di programmazione di Mediaset dovrebbe essere così composta:

Lunedì: Live – Non è la D’Urso

Martedì: Le Iene

Mercoledì: Champions League

Giovedì: Adriano

Venerdì: Serie Tv

Sabato: Tu si que Vales

Domenica: Le Iene

Un palinsesto sicuramente ricco di programma interessanti, con il quale la rete del Biscione spera di battere la concorrenza della Rai.