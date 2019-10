Adriano Celetano torna in prima serata su Canale 5 con Adriano, un one man show in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset. Dopo il mezzo flop di ascolti con il cartone animato Adrian, il molleggiato ha avuto una nuova opportunità da Mediaset e tornerà su Canale 5 molto presto. Siamo in grado di rivelarvi in anteprima la data di messa in onda della prima puntata del nuovo show.

Adriano, il one man show di Adriano Celentano su Canale 5: ecco quando in tv

La serie animata di Adriano Celentano intitolata originariamente Adrian – e poi ribattezzata Adriano – tornerà in programmazione a novembre su Canale 5. Per la precisione lunedì 4 novembre 2019. Il programma occuperà lo “slot” che era stato previsto per il Grande Fratello Vip, che proprio ieri è stato spostato al 2020.

Le prime 4 puntate di Adrian sono andate in onda su Canale 5 tra gennaio e febbraio 2019 non ottenendo grossi risultati per quanto riguarda lo share. Adesso il molleggiato ci riprova con uno show che lo vedrà impegnato in prima persona con ospiti di livello e con le sue canzoni. Ci sarà, quindi, un vero e proprio pre-show che vede la partecipazione del cantante stesso, pronto a rimettersi nuovamente in gioco.

Adriano Celentano deve dimostrare quanto vale

Durante la conferenza per la presentazione della nuova stagione televisiva però Piersilvio Berlusconi aveva svelato la volontà di proporre nuovamente il progetto.

Riguardo Adrian, infatti, aveva dichiarato:

Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, il primo insoddisfatto è lui. È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così.

Celentano sembrerebbe aver accolto l’invito dell’Amministratore delegato di Mediaset e “scenderà in campo” in prima persona dagli studi di Cologno Monzese. Al momento, stando alle ultimissime news in nostro possesso, lo show dovrebbe andare in onda per 4 puntate, per tutto novembre insomma e lo staff del Clan Celentano sarebbe già al lavoro per tutte le attività di organizzazione.

I telespettatori come prenderanno questa notizia? Adriano Celentano tornerà alla ribalta con degli ascolti record? Voi cosa ne pensate?