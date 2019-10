E’ proprio il caso di dirlo! Rivedere in streaming on demand la terza puntata di Eurogames è un gioco…da ragazzi. Ecco, infatti, il video Mediaset completo dell’intera serata di giovedì 3 ottobre 2019, da consultare in replica online.

Ieri sera, nella nuova versione di Giochi senza frontiere, registrata in anticipo e dunque non mandata in onda diretta tv: la Germania è stata la squadra vincitrice; una sorprendente proposta di matrimonio ha visto protagonisti due concorrenti italiani; il momento gaffe di Ilary Blasi e Alvin ha divertito i telespettatori di Canale 5.

Anche le prime due puntate si possono ripercorrere in streaming on demand: ecco il link per la seconda e la prima, già trasmesse sul piccolo schermo. Salvo improvvisi cambi di programmazione, la prossima puntata ci sarà giovedì 10 ottobre 2019.