Programmi Rai autunno 2020: la grande macchina della tv è pronta a riaccendersi nonostante la pandemia da Covid-19 continui a destare preoccupazione in Italia e nel resto del mondo. Dopo un’estate di repliche e di attese, l’azienda di Viale Mazzini è pronta a regalare un nuovo anno televisivo ricco di programmi cult e sorprese. Ecco per voi lettori di SuperGuida Tv le date di partenza ufficiali di diversi programmi attesissimi dal pubblico come “Domenica In”, “Che tempo che fa”, “I soliti Ignoti” e non solo.

Programmi Rai autunno 2020: date di inizio

Con la fine dell’estate e l’arrivo di Settembre, la televisione è pronta a svegliarsi dal letargo che mai come quest’anno è durato a lungo. La diffusione del Coronavirus, poi diventata una pandemia a livello mondiale, ha costretto il mondo della televisione a delle decisioni mai prese prima. Tantissimi i programmi annullati e/o rimandati per rispettare le regole anti-contagio richieste dal Governo. A distanza di mesi, ben 6 per la precisione dal primo caso di Covid-19 in Italia, la Rai cerca di ripartire con il ritorno in tv di alcuni programmi molto amati dal pubblico.

Si comincia da lunedì 7 settembre 2020 con la messa in onda di:

UnoMattina : il programma del mattino di Raiuno torna al solito orario delle 6.45 con nuovi conduttori: Monica Giandotti e Marco Frittella.

: il programma del mattino di Raiuno torna al solito orario delle 6.45 con nuovi conduttori: Monica Giandotti e Marco Frittella. Oggi è un altro giorno : è il titolo del programma condotto da Serena Bortone chiamata a sostituire la fascia oraria di “Vieni da me” di Caterina Balivo.

: è il titolo del programma condotto da Serena Bortone chiamata a sostituire la fascia oraria di “Vieni da me” di Caterina Balivo. Storie Italiane : confermassimo il programma di successo di Eleonora Daniele alla sua prima stagione da mamma.

: confermassimo il programma di successo di Eleonora Daniele alla sua prima stagione da mamma. La vita in diretta: quest’anno Alberto Matano sarà da solo alla conduzione senza Lorella Cuccarini. Il programma si occuperà di cronaca e notizia con il supporto di giornalisti ed inviati dalla sedi Rai Parigi, Pechino, New York, Londra e Il Cairo.

Martedì 8 settembre 2020 , invece, torna in seconda serata “Porta a Porta“, il salotto di informazione, attualità e politico condotto da Bruno Vespa.

Programmi Rai autunno 2020: torna “Domenica In” di Mara Venier e “Soliti Ignoti”

Tra i programmi più attesi della nuova stagione Rai autunno 2020 c’è sicuramente “Italia Si” di Marco Liorni, il talk show del sabato avversario di “Verissimo” di Silvia Toffanin attende il pubblico da sabato 12 settembre alle ore 16.25 sempre su Raiuno. Sempre sabato 12 settembre è prevista la nuova edizione di “Ballando con le Stelle” di Milly Carlucci. Nelle ultime ore la notizia di due concorrenti positivi al Covid-19 potrebbe far slittare nuovamente la partenza.

Da domenica 13 settembre 2020 , invece, torna l’appuntamento con Mara Venier e la sua “Domenica In“. Per il terzo anno consecutivo la zia Mara è pronta a fare compagnia ai telespettatori tra interviste, momenti di spensieratezza e riflessione, anche se quest’anno è previsto l’arrivo di qualche new-entry! Da Lunedì 14 settembre , invece, partono: Soliti Ignoti – Il ritorno : lo show condotto da Amadeus che vede i concorrenti chiamati ad abbinare a otto “ignoti” i relativi mestieri.

: lo show condotto da Amadeus che vede i concorrenti chiamati ad abbinare a otto “ignoti” i relativi mestieri. 60 minuti: il nuovo programma di Monica Maggioni che promette interviste, reportage e notizie leggere. Martedì 15 settembre 2020 in prima serata su Rai2 al via “Un’ora sola ti vorrei” di Enrico Brignano: lo show teatrale del comico romano suddiviso in cinque speciali serate più una sesta con il meglio di.

Programmi Rai autunno 2020: il ritorno di Fabio Fazio e Alberto Angela

Tra i ritorni più attesi dell’autunno 2020 sui canali Rai ci sono sicuramente quelli di Alberto Angela, Carlo Conti e Fabio Fazio.

Da mercoledì 16 settembre 2020 appuntamento con “Ulisse – Il piacere della scoperta“, il programma di divulgazione scientifica campione di ascolti condotto dal figlio di Piero Angela su Raiuno. Venerdì 18 settembre , invece, al via la nuovissima edizione di “Tale e Quale Show“, il varietà di successo condotto da Carlo Conti come sempre in prima serata su Raiuno.

Domenica 20 settembre 2020 torna anche l’appuntamento settimanale con Linea Verde, il programma di Raiuno condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli e dedicato alla natura, agricoltura e artigianato.

Tra le novità più attese il ritorno di Antonella Clerici alla guida di “E’ sempre mezzogiorno“, il nuovo programma in onda da lunedì 21 settembre su Rai1. Si tratta di un nuovo cooking show chiamato a sostituire dopo diciotto anni di successi “La prova del cuoco”. Un format completamente nuovo con ospiti, collegamenti e tante sorprese.

Per concludere: da domenica 27 settembre 2020 spazio a “Che tempo che fa” con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. Squadra vincente non si cambia, anche se a cambiare nuovamente è la rete di programmazione visto che il talk show lascia Rai2 per approdare in prima serata su Rai3.