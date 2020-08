Torna su Rai 1 da venerdì 18 settembre 2020 il varietà di Carlo Conti, Tale e Quale Show. Dai social è proprio l’amatissimo conduttore toscano a snocciolare il nome dei protagonisti che a colpi di imitazioni e interpretazioni musicali si daranno battaglia al fine di conseguire il titolo di vincitore. Vediamo tutti gli artisti che faranno parte del cast.

Tale e Quale Show, dal 18 settembre in prima serata su Rai 1: ecco il cast con tutti i nomi

Ma chi saranno i protagonisti dello show? Ecco di seguito i nomi di coloro che si misureranno ogni venerdì sera nell’interpretazione di grandi artisti. Un cast variegato che annovera attori, cantanti, imitatori e modelli. Ma chi sono gli artisti? Ecco qui i nomi:

Luca Ward

Francesco Paolantoni

Sergio Muniz

Virginio

Pago

Carmen Russo

Barbara Cola

Francesca Manzini

Carolina Rey

Giulia Sol

10 protagonisti eccellenti per Tale e Quale Show in partenza dal 18 settembre su Rai 1

Insomma, uno dei programmi di punta dell’ammiraglia Rai scalda i motori ed è pronto a mettere in pista 10 protagonisti eccellenti che spaziano dal mondo del cinema a quello della canzone arrivando alle imitazioni. A questo proposito troviamo la bravissima Francesca Manzini che è unica nell’imitare molti personaggi televisivi, tra cui Mara Venier, Simona Ventura e una strepitosa Asia Argento così come molti altri.

Rivelazione del programma Amici Celebrities la Manzini ha un curriculum degno di nota: chissà cosa potrà regalarci in questo programma che sembra cucito addosso a lei? Ma poi tanti nomi importanti, da Luca Ward brillante attore e doppiatore che ha prestato la voce a Russel Crowe ne Il Gladiatore così come in molte altre pellicole importanti.

Poi c’è anche il cantautore Pago che ritorna in tv dopo l’avventura del Grande Fratello Vip 4, ma stavolta in un ruolo a lui più consono. Qui dovrà dedicarsi alle imitazioni e al canto e per un pò dovrà mettere da parte la sua vita privata e la sua storia d’amore con Serena Enardu che è stata invece protagonista nel reality di canale 5.

Anche molti altri da Virginio ex vincitore del talent Amici di Maria De Filippi a Sergio Munez, modello attore, nonché vincitore di una delle prime edizioni dell’Isola dei Famosi. Insomma c’è l’imbarazzo della scelta sarà veramente un piacere rivedere questi artisti in questa nuova veste.

Tale e Quale Show: la giuria del varietà di Rai 1

Per quanto riguarda la giuria che giudicherà i protagonisti ritroviamo quella dell’anno precedente. Ovvero Loretta Goggi, presente dalla prima edizione, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Save the date!! Appuntamento con Tale e Quale Show da venerdì 18 settembre in prima serata su Rai 1