Tornano ad accendersi i riflettori sul campionato di Serie A 2019 2020. Ecco tutte le partite della terza giornata di campionato in onda sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 settembre. La programmazione dei match è ancora una volta suddivisa tra SKY e DAZN, il servizio di streaming online a pagamento.

Partite Serie A Calendario 3° giornata in TV

La Serie A 2019 2020 torna in campo con la terza giornata di campionato. Il calcio di inizio è fissato per sabato 14 settembre alle ore 15.00 con la prima sfida tra Fiorentina – Juventus trasmessa da Sky. Maurizio Sarri dopo due vittorie consecutive gioca fuori casa contro la Fiorentina di Vincenzo Montella. Una sfida che potrebbe regalare delle belle sorprese, visto che la Fiorentina è alla ricerca del primo risultato utile.

Alle ore 18.00, invece, al San Paolo scendono in campo Napoli – Sampdoria con la squadra di Carlo Ancelotti alla ricerca di tre punti importanti per la classifica. Sempre sabato alle ore 20.45 su Dazn il super match Inter – Udinese.

La Serie A tim prosegue con i sei match della domenica e con il posticipo di lunedì 16 settembre che vedrà sfidarsi alle ore 20.45 con la diretta Sky Torino – Lecce.

Partite Serie A, 3ª giornata: dove vederle in tv

Ecco la programmazione tv della 3° giornata di campionato di Serie A suddivisa tra Sky e Dazn:

sabato 14 settembre 2019

Fiorentina-Juventus ore 15.00 – IN DIRETTA SU SKY

Napoli-Sampdoria ore 18.00 – IN DIRETTA SU SKY

Inter-Udinese ore 20.45 – IN DIRETTA SU DAZN

domenica 15 settembre 2019

Genoa-Atalanta ore 12.30 – IN DIRETTA SU DAZN

Brescia-Bologna ore 15.00 – IN DIRETTA SU SKY

Parma-Cagliari ore 15.00 – IN DIRETTA SU DAZN

SPAL-Lazio ore 15.00 – IN DIRETTA SU SKY

Roma-Sassuolo ore 18.00 – IN DIRETTA SU SKY

Verona-Milan ore 20.45 – IN DIRETTA SU SKY

lunedì 16 settembre 2019

Torino-Lecce ore 20.45 – IN DIRETTA SU SKY

Classifica Serie A 2019 (dopo la seconda giornata)

Ecco la classifica di Serie A 2019 dopo le prime due giornate di campionato:

6 Inter

6 Juventus

6 Torino

4 Lazio

4 Bologna

4 Hellas Verona

4 Genoa

3 Sassuolo

3 Parma

3 Napoli

3 Atalanta

3 Brescia

3 Milan

3 Udinese

2 Roma

0 Fiorentina

0 Spal

0 Cagliari

0 Lecce

0 Sampdoria