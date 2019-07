La nuova stagione calcistica si avvicina. Il campionato italiano, come tradizione, è quello che parte sempre più in ritardo rispetto agli altri. La prima giornata andrà in scena nel weekend tra il 24 e 25 agosto 2019. Questa sera, invece, ci sarà la presentazione del calendario Serie A 19-20. Quali saranno le sfide clou della prima giornata di campionato? E quando si incroceranno le big del campionato italiano? Lo scopriremo in diretta e in streaming gratis su Sky.

Calendario Serie A 19-20, la diretta su Sky

Questa sera, alle ore 19:00, ci sarà la presentazione del calendario Serie A 19-20. Un evento da non perdere per tutti gli appassionati e tifosi del campionato italiano. Sarà svelata la prima giornata della Serie A TIM ma anche quando si affronteranno tutte le big del campionato italiano. C’è grande attesa, ad esempio, per il ritorno da avversario di Sarri al San Paolo, oppure di Antonio Conte allo Stadium. Non mancheranno ovviamente i tantissimi derby.

L’evento sarà mostrato in diretta sui canali Sky. La trasmissione sarà condotta da Leo Di Bello e Giorgia Cenni con ospiti Luca Marchegiani e Stefano De Grandis. I primi collegamenti ci saranno alle 18:45 con l’immancabile red carpet e le interviste ai protagonisti della Serie A. L’evento sarà trasmesso anche in streaming gratis sul sito di Sky Sport.

Calendario Serie A 19-20, i nuovi criteri

Anche quest’anno ci saranno nuovi criteri per stilare il calendario Serie A 19-20. Innanzitutto le big del campionato italiano, ovvero Juventus, Napoli, Milan, Inter, Roma e Lazio, non potranno affrontarsi nella prima giornata e durante i turni infrasettimanali. In una giornata di campionato, inoltre, ci sarà una sola sfida tra le big. In caso di scontro tra Juve e Napoli, dunque, nella stessa giornata non potranno affrontarsi Roma e Lazio.

Le squadre che si affronteranno nella prima e ultima giornata della Serie A non potranno incrociarsi nella prima ed ultima giornata del prossimo campionato.

Ci sarà ovviamente l’alternanza tra le squadre che giocano nello stesso stadio, ma Lazio e Roma disputeranno la diciannovesima giornata di ritorno in trasferta in vista della gara inaugurale di Euro 2020.